Scrittorincittà, da oggi aperte le prevendite per l'edizione del venticinquennale

La venticinquesima edizione di scrittorincittà avrà come tema ARGENTO VIVO. Come si dice dei ragazzi che non stanno mai fermi. Anche di quelli birichini. ARGENTO VIVO come si dice delle ragazze che non smettono mai di pensare, e saltano da un’idea all’altra. scrittorincittà non sta mai ferma.

L’ARGENTO VIVO era in antichità il nome del mercurio, che pur essendo un metallo si presenta in forma liquida, sfuggente, misteriosa. Anche leggere e scrivere sono attività sfuggenti e in fondo misteriose. Esattamente come i liquidi, sono materie libere, che non riesci ad afferrare a mani nude, che non riesci a trattenere. Leggere è libertà. Leggere è ARGENTO VIVO, leggere è una attività di vero movimento, è una attività preziosa.

Per noi, come per Dorothy Parker, è la cosa per cui “tanto vale vivere”.