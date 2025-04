In Granda 72 operatori del Corpo AIB Piemonte in campo per fronteggiare il maltempo

Ampio dispiego di forze, nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, da parte del Corpo AIB Piemonte per fronteggiare l'ondata di maltempo che ha investito la regione e la provincia di Cuneo, colpita con severità più contenute rispetto ad altre zone.

In Granda il Corpo Volontari AIB del Piemonte odv, presente in con 31 squadre e 900 donne e uomini volontari, componente operativa della struttura regionale antincendi boschivi, ma interviene anche a supporto delle amministrazioni comunali e della Regione Piemonte in caso di eventi di protezione civile, come infatti è avvenuto in questi ultimi giorni.

In dettaglio, nelle scorse ore, i volontari sono intervenuti a seguito della attivazione da parte dei singoli comuni e, più in generale, su richiesta ricevuta dal settore Protezione civile della Regione Piemonte. In campo per fronteggiare le criticità sono stati impegnati 72 operatori, con 23 automezzi , che hanno operato principalmente in Valle Po, Valle Maira, Valle Pesio e Valle Bormida.

"Le attività svolte sono legate al monitoraggio del territorio e dei corsi d’acqua, al supporto alla popolazione nello svuotamento di parti di abitazioni a seguito di allagamento, alle attività di informazione in caso di modifiche alla viabilità - spiegano dall’ispettorato provinciale di Cuneo del Corpo AIB del Piemonte OdV -. Queste operazioni, agevolate anche dall’esaurimento delle precipitazioni dalla tarda serata di ieri, proseguiranno fino a quando le autorità competenti ne ravviseranno la necessità".