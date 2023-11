Dal Comune un contributo economico a commercianti e artigiani di Venasca

Il Comune di Venasca ha ricevuto dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri 19.709 euro da erogare come contributo a fondo perduto in favore delle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale e che abbiano fatto spese di investimento nel corso del 2022.

La somma è, per il terzo anno, derivante dal Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, previsto dalla Legge 27.12.2019 n. 160 ed in attuazione del D.P.C.M. 24/09/2020, che finora ha consentito di far arrivare a Venasca risorse per quasi 50.000 euro. I destinatari, che hanno tempo fino a giovedì 30 novembre per presentare le domande di contributo, sono le piccole e micro imprese artigianali e commerciali di Venasca e il finanziamento potrà coprire interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento dei locali, acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche, macchinati, impianti o arredi e attrezzature varie.

"Per il terzo anno il Comune – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta – è in grado di dare alle piccole attività economiche locali, categoria particolarmente sofferente ma che rappresenta la linfa vitale di una comunità come la nostra, un contributo economico a fondo perduto per sostenere le spese fatte per rimanere sul mercato e diventare più competitivi: in una fase come quella attuale, ogni piccola azione a sostegno di un negozio o di un’attività artigianale è importante per evitare ulteriori dolorose chiusure. Con le risorse di quest’anno arriviamo a circa 70.000 euro messi a disposizione, una cifra non di poco conto".

Il contributo potrà essere di 2.500 euro massimi ad azienda e potrà coprire il 50% delle spese effettuate; è inoltre cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.

La domanda di contributo dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune venasca@cert.ruparpiemonte.it oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento telefonico, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre. La documentazione e il bando completo con tutte le informazioni per accedere al contributo sono disponibili sul sito internet del Comune di Venasca alla pagina https://www.comune.venasca.cn.it/novita/news/220/FONDO-DI-SOSTEGNO-ALLE-ATTIVITA-e2-80-99-ECONOMICHE--2c-ARTIGIANALI-E-COMMERCIALI-NELLE-AREE-INTERNE--e2-80-93-LEGGE-27-2f12-2f2019-N--160-E-S-M-I--IN-ATTUAZIONE-AL-D-P-C-M--24-2f09-2f2020-A-SOSTEGNO-DELLE-ATTIVITA-e2-80-99-ECONOMICHE.