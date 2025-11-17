Alba riapre il dormitorio temporaneo: Comune e Caritas al lavoro per garantire accoglienza

Con l’arrivo delle prime temperature rigide, ad Alba si accelera per garantire un riparo alle persone senza dimora. Dopo l’appello diffuso nei giorni scorsi dall’Associazione Culturale Immigrati Alba ODV (A.C.I.A.), l’Amministrazione comunale conferma che l’apertura del dormitorio invernale è prevista entro pochissimi giorni, negli spazi già utilizzati lo scorso anno nei locali della Croce Rossa di via Ognissanti.

L’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce spiega che nelle ultime ore si è intensificato il lavoro tecnico con Caritas, Consorzio Socio-Assistenziale e Croce Rossa per approntare una soluzione d’urgenza, ma più organizzata rispetto alla precedente stagione. "Sappiamo che alcune persone sono già in difficoltà e che serve una risposta rapida. Stiamo lavorando a una gestione più coordinata, facendo tesoro dell’esperienza dello scorso inverno e mantenendo la massima attenzione alle fragilità presenti sul territorio". Il lavoro è febbrile e tutti i dettagli operativi e tecnici saranno svelati a breve.

Il Comune conferma che il servizio sarà modellato su quello dell’anno passato, ma con un rafforzamento nella copertura dei turni e nelle procedure di accoglienza. L’obiettivo è evitare improvvisazioni e garantire continuità per tutto il periodo invernale.

Una linea condivisa anche da don Domenico Degiorgis, direttore dell’Ufficio Caritas e presidente della Fondazione Caritas diocesana, che sottolinea il clima positivo di cooperazione: "C’è una sinergia concreta tra Caritas e Comune, un lavoro congiunto che nasce dal desiderio comune di non lasciare nessuno all’aperto. Stiamo facendo tutto il possibile per predisporre un’accoglienza dignitosa e sicura, con la collaborazione di volontari e associazioni".

Quella di via Ognissanti è una struttura già collaudata: attivata per l’emergenza freddo dal 21 dicembre 2024 al 30 marzo 2025, ha garantito 15 posti letto ogni notte, sempre occupati. Nei tre mesi di servizio, vi hanno trovato riparo 25 giovani, in un modello virtuoso di solidarietà territoriale gestito dalla Croce Rossa in collaborazione con volontari di Protezione Civile, Scout, parrocchie e cittadini.