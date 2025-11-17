Disagi sulla linea Cuneo-Ventimiglia: cancellato il regionale 22957 tra Cuneo e Limone

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 novembre, il treno regionale 22957 in partenza da Cuneo alle 17:15 e diretto a Ventimiglia (arrivo previsto alle 20:05) è stato cancellato nella tratta Cuneo-Limone a causa di un guasto al convoglio. Per garantire la mobilità dei viaggiatori diretti a Limone, Breil-sur-Roya e Ventimiglia, Trenitalia ha predisposto una soluzione alternativa: i passeggeri hanno potutto utilizzare il treno 11235 in partenza da Fossano alle 17:25, con fermata a Cuneo alle 17:50 e prosegue fino a Limone con arrivo alle 18:28.

A Limone è previsto il trasbordo dei viaggiatori sul treno 22957, che ripartirà dalla località montana con circa 50 minuti di ritardo (stimato alle 18:40), per proseguire verso Ventimiglia. Anche il treno 22958 (Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19) effettuerà un trasbordo a Limone, coinvolgendo i passeggeri provenienti dalla Riviera e diretti verso Cuneo e Fossano.

Le informazioni sono state fornite dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che segue costantemente l’andamento del traffico ferroviario sulla linea transfrontaliera e aggiorna in tempo reale gli utenti su eventuali disservizi o modifiche alla circolazione.