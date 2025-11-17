Mondovì aumenta i fondi per la cultura: 4.300 euro per eventi e iniziative nel 2025

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare l’immagine di Mondovì come “Città della Cultura”, tangibile nello stanziamento di un apposito contributo in favore degli eventi, delle attività e delle iniziative in ambito culturale svoltesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Un sostegno concreto agli enti privati cittadini senza finalità di lucro che nell’anno in corso sono riusciti a coinvolgere artisti, spettatori e visitatori e a promuovere così l’intero territorio monregalese a livello provinciale, regionale e nazionale.

«Nonostante i difficili equilibri di bilancio da rispettare, quest’anno riusciamo ad aumentare le risorse a disposizione del tessuto culturale monregalese, sempre più importante per la società e l’intero territorio», il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto. «La dotazione finanziaria complessiva sale, quindi, a 4.300 euro, ma il contributo minimo per ciascuna istanza ritenuta ammissibile rimane pari a 200,00 euro come negli scorsi anni. Prosegue, dunque, lo sforzo dell’Amministrazione comunale per valorizzare la comunità e i suoi protagonisti grazie ad un supporto diretto agli eventi culturali, che si affianca alle analoghe misure di sostegno in favore delle feste patronali-frazionali e degli eventi sportivi».

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito internet istituzionale l’apposito bando pubblico contenente le specifiche indicazioni per la richiesta del contributo in oggetto.