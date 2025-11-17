 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 16:49

Mondovì aumenta i fondi per la cultura: 4.300 euro per eventi e iniziative nel 2025

L'Amministrazione rafforza l'impegno verso la "Città della Cultura": risorse incrementate per enti e associazioni senza scopo di lucro

Il municipio di Mondovì

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare l’immagine di Mondovì come “Città della Cultura”, tangibile nello stanziamento di un apposito contributo in favore degli eventi, delle attività e delle iniziative in ambito culturale svoltesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Un sostegno concreto agli enti privati cittadini senza finalità di lucro che nell’anno in corso sono riusciti a coinvolgere artisti, spettatori e visitatori e a promuovere così l’intero territorio monregalese a livello provinciale, regionale e nazionale.

«Nonostante i difficili equilibri di bilancio da rispettare, quest’anno riusciamo ad aumentare le risorse a disposizione del tessuto culturale monregalese, sempre più importante per la società e l’intero territorio», il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto. «La dotazione finanziaria complessiva sale, quindi, a 4.300 euro, ma il contributo minimo per ciascuna istanza ritenuta ammissibile rimane pari a 200,00 euro come negli scorsi anni. Prosegue, dunque, lo sforzo dell’Amministrazione comunale per valorizzare la comunità e i suoi protagonisti grazie ad un supporto diretto agli eventi culturali, che si affianca alle analoghe misure di sostegno in favore delle feste patronali-frazionali e degli eventi sportivi».

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito internet istituzionale l’apposito bando pubblico contenente le specifiche indicazioni per la richiesta del contributo in oggetto. 

cs

