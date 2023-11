Centomila euro per cinque startup sul territorio braidese

Avviato da Fondazione ITS Turismo e attività culturali per il Piemonte in collaborazione e con il sostegno del Comune di Bra, Ascom Bra in qualità di soggetto attuatore, Banco Azzoaglio e Tesi Square, “Call for Ideas – IT’S ENTERPRISE” è il primo incubatore temporaneo per giovani imprese del Braidese e Cuneese allevato da un sistema di partnership in continua crescita, mosso dal comune obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare l’economia del territorio in chiave innovativa e sostenibile grazie a un’azione dedicata all’avvio di nuove imprese giovanili.

Il bando generato mette a disposizione un plafond complessivo di centomila euro da assegnare alle cinque proposte progettuali valutate come migliori destinando un massimo di ventimila euro cadauna (cinquemila tramite il finanziamento di servizi e quindicimila cash). Nel bonus servizi concesso, è previsto l’utilizzo di una postazione all’interno di “BrainWorks”, il coworking di Bra.

Per valorizzare il ruolo centrale dell’alta formazione professionale, sarà ammessa la candidatura di studenti, academist e allievi universitari, oltre che di persone fisiche, preferibilmente in cerca di occupazione.

Anche il quadro ISTAT incoraggia questa importate iniziativa: nell’anno del turismo record in Italia, infatti, le startup del settore si mostrano in crescita costante, con performance sempre più tecnologiche ed esperienziali. Nel segno di questo consolidato trend di mercato, “Call for Ideas – IT’S ENTERPRISE” andrà a selezionare e sostenere le cinque idee imprenditoriali emergenti che dimostrino, già in fase di candidatura, un forte appeal in termini di sviluppo locale insieme a una forte predisposizione ad accedere a un percorso di crescita e accelerazione facendo rete con il territorio in cui sono inserite.

Le idee imprenditoriali dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: sviluppo turistico, sviluppo e sostegno del sistema agroalimentare locale, sviluppo sostenibile del territorio locale, sviluppo tecnologico. E’ altresì prevista la possibilità di presentare un’idea progettuale che tratti il tema dello sviluppo in tutte le declinazioni in elenco.

Oltre al contributo economico, il bando prevede un’azione di formazione, tutorship e mentoring a cura di professionisti altamente qualificati e di esperti del settore messi a disposizione dai partner funzionali di progetto.

La commissione esaminatrice sarà composta da membri qualificati in rappresentanza dei soggetti promotori e procederà all’analisi istruttoria delle candidature valutando i seguenti criteri:



- caratteristiche della proposta progettuale;

- coerenza e chiarezza della proposta;

- esperienza e background dei membri dell’organizzazione proponente;

- connessioni con altri enti sul territorio in linea con gli obiettivi del bando;

- fattibilità, sostenibilità e scalabilità del modello progettuale rispetto alle risorse;

- efficienza ed efficacia nel rispondere a problemi e bisogni sociali del contesto di riferimento grazie all’innovazione sociale e alla trasformazione digitale.

La domanda di candidatura potrà essere a titolo individuale, collettivo come gruppo ancora informale, o collettivo come gruppo formalmente costituito da non oltre sei mesi. La sede legale della startup neo-costituenda (o già costituita) dovrà necessariamente essere localizzata nel Braidese, o comunque entro il confine della provincia di Cuneo, e prevedere un’unità operativa sul medesimo territorio, oltre alla progettazione, incubazione lancio o sviluppo di nuovi prodotti/servizi in grado di generare un impatto significativo a favore del contesto socio-economico locale, secondo modalità innovative e inclusive.

"Per il turismo è iniziata una nuova era: preziosa, trasformativa, immersiva, trasversale e open-mind: il merito di Bra è quello di essere un territorio strategico e maturo per acquisire questo passo. L’alta formazione professionale, per esercitare al meglio il suo ruolo di acceleratore di carriere, non può che anticipare e animare questo nuovo ciclo in cui startup e imprese giovanili possono davvero osare quell’innovazione necessaria per sostenere l’esodo del mercato turistico da tradizionale a eco-esperienziale e digitale. A patto che, alla base, ci siano competenze aggiornate e specifiche, in grado di sostenere questo cambiamento strutturale”, ha dichiarato Giulio Genti, Direttore Fondazione ITS, dopo una disamina sui numeri degli ITS, capaci di quintuplicare il numero di studenti iscritti in 10 anni, arrivando oggi a 25.000 in Italia, con un altissimo tasso di occupazione (86% occupati nei primi 6 mesi) e tassi di dispersione molto bassi, intorno al 16%.

"La capacità di fare sistema tra i diversi ambiti dell’economia è il nuovo anticorpo delle imprese: per questo abbiamo voluto proporci come soggetto attuatore di quest’ambiziosa call di territorio che, partendo dai nuovi paradigmi dell’alta formazione professionale, sviluppa e sostiene una filiera che va fino alla nuova generazione di servizi a cui stiamo lavorando da tempo per offrire risposte concrete all’evoluzione del nostro sistema imprenditoriale sulla base dell’innovazione digitale, della sostenibilità e di nuove strategie di collaborazione”,

ha affermato Luigi Barbero, Direttore Ascom Bra.

"La mission del nostro Istituto di credito, che da tempo ci trova in prima linea nella promozione dell’istruzione, della formazione e di nuovi strumenti di accelerazione imprenditoriale, non poteva che vederci presenti e attivi in quest’importante partnership di territorio in cui il binomio innovazione e imprese necessita di idee meritevoli di sostegno professionale e finanziario per costruire un habitat favorevole alla nascita e allo sviluppo di business non tradizionali e di un network tra PMI che sappiano consolidarlo nel tempo grazie, anche, al tutoraggio previsto dal progetto”, ha aggiunto in una nota Erica Azzoaglio, Presidente CdA Banco Azzoaglio

"Mi piace pensare a Bra come alla piccola Capitale degli ITS perchè, accanto ai fondamentali percorsi di alta formazione nel turismo e al capitolo dell’agroalimentare, aggiungeremo la specializzazione in tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Saper unire le politiche di formazione, educazione a quelle per una nuova economia è la strategia che ci ha dato il biglietto da visita anche per candidarci, come territorio di Alba Bra Langhe Roero, a Capitale della Cultura 2026. E questa call, in cui abbiamo voluto investire direttamente, valorizza appieno i pilastri dello sviluppo locale: innovazione qualità, inclusione e sostenibilità”, è stato il pensiero di Gianni Fogliato, Sindaco di Bra

"La nostra Fondazione è un’emanazione di Tesisquare e rappresenta il primo polo di Open Innovation collaborativo del Piemonte: ecco perché non potevamo che credere in questo tipo di scommessa allargata, mettendo al servizio di giovani talenti imprenditoriali il nostro know-how per generare nuove opportunità favorendo un ecosistema di relazioni in un network aperto ad attori locali, regionali, nazionali e internazionali, pubblici e privati, provenienti da settori ed esperienze diverse”, ha aggiunto Elio Becchis, Direttore Fondazione DIG421 (per TesiSquare).

Tra gli altri interventi, oltre alla presentazione tecnica del bando curata da Gabriele Coceani, anche Giuliano Viglione, presidente dell'Associazione Commercianti Albesi e vicepresidente della Fondazione CRC, che ha sottolineato come facendo rete si raggiungano obiettivi importanti: "Sui 22 milioni di euro che la Fondazione CRC erogherà nel 2024, 6 saranno destinati allo sviluppo economico. Formazione, inclusione sociale e sanità sono importanti, ma il miglior welfare possibile è quello che fa da moltiplicatore".

CANDIDATURE

La presentazione delle domande di candidatura è ammessa dalle ore 12 del 22 novembre 2023 fino alle ore 12 del 22 gennaio 2024, con invio tramite posta certificata all’indirizzo telemaco.bra@pec.it. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dal 22 febbraio 2024.



Maggiori informazioni sul sito www.callforideas.it.