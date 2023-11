Un mondo affascinante che sta vivendo il suo massimo splendore: l’industria dei casinò in Italia continua a mantenere lo status di passatempo preferito per moltissime persone.

In generale, comunque, nel panorama europeo, l’Italia gode di una legislazione abbastanza favorevole al gioco e, anche per questo, ha avuto una significativa influenza su come il mondo percepisce, in generale, il gioco d’azzardo.

Diamo, adesso, uno sguardo più approfondito all’industria dei casinò nel nostro paese.

Il gioco d’azzardo in Italia: una sfida complessa

Per prima cosa, per comprendere appieno il complesso panorama del gioco d'azzardo italiano è necessario capire cosa lo regola. Per lo Stato è un settore di rilevante interesse e, per questo, gli interventi normativi esprimono esigenze di diversa natura. In base all'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 1948 n.496, lo Stato ha riservato a sé l'organizzazione, l'esercizio ed il controllo delle attività ludiche, arrivando a disciplinare, nel primo dopoguerra, una serie di giochi che di fatto hanno sempre più arricchito l'offerta pubblica. Da quel momento in poi, la crescita di questo settore, non ha subito battute d'arresto anche se a far crescere i numeri è, senza dubbio, il gioco online, anche per via delle numerose promozioni offerte.

Oggi la normativa sui casinò online è ben definita e mira a garantire, all’utenza, un ambiente di gioco sicuro e ben regolamentato. Questo principalmente per garantire l’integrità del settore ed assicurare ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile.

I casinò fisici in Italia

Nonostante lo sviluppo di questo settore, l’Italia può vantare comunque anche la presenza di diversi casinò fisici dove è permesso il gioco d’azzardo. Questi sono il Casinò Campione d’Italia, il Casinò di Venezia, il Casinò di Saint-Vincent ed il Casinò di Saremo.

Tutti questi luoghi di gioco, che sono diventati, nel tempo, dei veri e propri simboli del divertimento italiano, sono situati nella parte settentrionale del nostro Bel Paese e vantano una lunga storia. Il casinò Campione d’Italia si trova a circa 60 km da Milano e fu inaugurato nel 1917; quello di Venezia, invece, rivendica il primato facendo risalire la sua nascita al 1638. Il Casinò di Saint Vincent sembra essere il più giovane, inaugurato solo nel 1947. Il Casinò di Sanremo è invece stato per diversi anni, il riferimento sociale e culturale della cittadina ligure con una storia iniziata nel 1905.

Pur rimanendo dei luoghi di interesse importanti, che oggi richiamano milioni di turisti ogni anno, i casinò fisici, con l’avvento di internet, non hanno impiegato molto a rivelare alcune fragilità legate principalmente alla loro collocazione geografica che di fatto, non li ha resi accessibili a chiunque.

Internet e la svolta dei casinò online

Internet ha permesso ai casinò online di entrare direttamente nelle case degli italiani facendo registrare delle entrate da capogiro a significare quanto piaccia all’utenza l’idea del gioco direttamente in casa propria. Questo senza però rinunciare alla sicurezza, trattandosi comunque di denaro da investire, e sentendosi comunque protetti e tutelati.

Tutte queste attività sono regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle leggi statali e regionali ed anche dalle ordinanze comunali. Oggi ci sono stati anche diversi piani di ammodernamento delle leggi in materia, a partire dall’approvazione del decreto sulla liberalizzazione del 2007 che ha difatti sdoganato anche la cultura del gioco online rendendolo un passatempo sicuro a cui oggi migliaia di italiani si dedicano. Stando alle leggi italiane, i server dei fornitori di attività di gioco online possono trovarsi in qualsiasi paese che attualmente fa parte di un accordo con l’Autorità Italiana di Gioco. Oggi migliaia di autorizzazioni legali sono fornite agli operatori di siti di gioco d’azzardo online, sia nazionali che internazionali. Per via di questa grande attenzione e serietà nel merito, quello italiano è il secondo mercato più grande d’Europa, in termini sia di crescita economica che di guadagni, che ha visto un 25% dell’aumento delle entrate da parte di operatori di gioco d’azzardo. Oggi è una tra le nazioni più rinomate per il gambling.

Ma a cosa si deve questo successo? Beh senza dubbio all’opportunità che offre il gioco d’azzardo online! Senza doversi muovere dal proprio divano ci si può immergere nel mondo dei casinò rendendo tutto immediatamente reale e divertente. Le migliori piattaforme online, inoltre, garantiscono la tutela della privacy specialmente per i dati sensibili registrati sulla piattaforma. Insomma senza dover compiere grandi traversate, si può avere un vero e proprio casinò sul proprio device.

Non stupisce, dunque, il successo che questo settore sta vivendo negli ultimi anni e non stupisce che le proiezioni di crescita siano costantemente in rialzo. Insomma se c’è un mercato che è destinato a non fallire mai, questo è sicuramente quello del gioco d’azzardo online.