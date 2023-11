Cuneo: dal Comune diecimila euro di sostegno a interventi su edifici religiosi

Si sostanzia in 10.000 euro il contributo economico che il Comune di Cuneo – in ottemperanza all'art.4 della legge regionale 15/89 - mette a disposizione di interventi relativi a edifici di culto.

Il Comune di Cuneo ha dato tempo sino allo scorso 31 ottobre per la presentazione di domande atte ad accaparrarsi i 10.000 euro a disposizione: due le pervenute, da parte della parrocchia di frazione Borgo San Giuseppe e di quella del quartiere San Paolo. L'amministrazione ha quindi deciso di dividere rispettivamente in tranches da otto e duemila euro la cifra del contributo.

“Una cifra bassa e decisa in un momento storico diverso da quello attuale, è indubbio. Ma da quando lavoro in questo Comune è l'unica volta in cui questi fondi vengono effettivamente attuati” ha commentato in risposta l'ingegner Massimiliano Galli.