Gino presenta la Nuova BMW i5: un successo straordinario a Fontanafredda

La concessionaria Gino ha avuto l'onore di presentare l’ultima creazione di BMW in ambito elettrico, la Nuova BMW i5, in un esclusivo evento di lancio che si è tenuto nella meravigliosa cornice di Fontanafredda. L'evento ha visto la partecipazione di circa 80 ospiti.

La Nuova BMW i5 rappresenta l'ultima evoluzione della mobilità sostenibile e dell'innovazione tecnologica, offrendo prestazioni eccezionali unite a un'impeccabile attenzione per l'ambiente. Questo lancio è stato un'occasione straordinaria per mostrare per la prima volta l'eccezionale design e le incredibili caratteristiche di questa vettura, che ridefinisce gli standard di eccellenza nel settore dell'auto elettrica.

Gli ospiti sono stati accolti da un'atmosfera di eleganza e innovazione, caratteristiche che riflettono perfettamente lo spirito della Nuova BMW i5 ed hanno avuto – grazie anche all’intervento del General Manager del Gruppo Gino: Alessandro Gino e dalla madrina d’eccezione dell’evento: Alessia Prete - l'opportunità di scoprire le features chiave della Nuova BMW i5, esplorando i suoi dettagli di design, le tecnologie all'avanguardia e le soluzioni di mobilità sostenibile.

BMW i5 non è solo sostenibilità, ma è anche intrattenimento grazie ad una delle novità principali che riguardano gli interni della vettura: il sistema audio surround Bowers & Wilkins, l'abitacolo si trasforma infatti in una sala da concerto. 18 altoparlanti e una potenza da 655 watt con un impianto audio su misura.

La Nuova BMW i5 è pronta a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche, offrendo un'eccellente combinazione di prestazioni, design e sostenibilità. La presentazione della nuova BMW i5 si inserisce a pieno nel programma dedicato alla sostenibilità e al mondo elettrico promosso dal Gruppo Gino ed è stato uno degli eventi di un più ricco ed emozionante percorso che vedrà la Nuova BMW i5 protagonista nelle strade e nell'immaginario dei guidatori che desiderano un futuro più sostenibile e appassionante.



Per chi volesse conoscere questa straordinaria vettura e provarla in un emozionante e adrenalinico test-drive, può trovarla disponibile nelle sedi GINO BMW di Cuneo, Albenga, Massa e Pisa.