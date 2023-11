Due bandi per il mondo sportivo saviglianese

Sono stati pubblicati, in questi giorni, due bandi riguardanti il mondo sportivo saviglianese: “Alleniamoci a crescere” e quello relativo ai contributi ai gestori degli impianti sportivi.

Il primo è un contributo alle società sportive perché tutti possano avere la possibilità di praticare sport. Come negli anni passati, l'iniziativa prevede l'erogazione di risorse ad associazioni e società sportive dilettantistiche per la riduzione o l'annullamento delle quote di iscrizione per bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà economica e sociale, con un occhio di riguardo all'inclusione di atleti diversamente abili.

Il secondo bando intende invece sostenere parte delle spese dei gestori di impianti sportivi con sede in Savigliano, visti gli aumenti nelle tariffe di energia elettrica, gas naturale, reperimento materiali e, in generale, per l'aumento dei costi di gestione. Il periodo di riferimento è quello dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023.

Per entrambi i bandi, la domanda dovrà giungere all’Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano tramite Pec (comune.savigliano@legalmail.it) o raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione) entro le ore 12 di giovedì 30 novembre 2023, a pena di esclusione dalla selezione, all’indirizzo di corso Roma 36 – 12038 Savigliano.

In caso di recapito a mano o con corriere, la consegna potrà avvenire soltanto presso l’Ufficio Protocollo il lunedì - dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17 – ed il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.

I bandi e le informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Savigliano.