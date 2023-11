Il settore economico del Vallauri punta sul digital marketing

Oggi è indispensabile avere delle conoscenze e competenze economiche: il ragioniere gioca un ruolo fondamentale in qualsiasi azienda, da quella industriale, a quella commerciale e turistica, dalla piccola alla media/grande impresa. È sempre più necessario avere capacità gestionali, amministrative, finanziarie e di marketing territoriale per essere competitivi in un mondo che si evolve continuamente.

Parlare di economia all’istituto Vallauri significa svolgere attività con gli studenti che permettano loro di comprendere sia le dinamiche economiche del mondo che li circonda, ma anche che li aiutino ad acquisire consapevolezza sul legame esistente tra le proprie scelte e quelle altrui.

Per chi lavora nelle imprese risulta fondamentale dotarsi di una formazione manageriale; il ragioniere di oggi rispecchia il cambiamento sociale e professionale che si è verificato negli ultimi anni: deve avere competenze di economia, informatica, diritto, lingue straniere, digital marketing e soft-skills che gli consentano di operare con flessibilità in diversi ambiti lavorativi, sia a livello locale che globale.

L’istituto Vallauri offre due percorsi quinquennali aggiornati al mercato europeo e alle nuove sfide dell'e-commerce: il corso Amministrazione Finanza e Marketing sviluppa competenze in campo economico-giuridico, con lo studio di due lingue straniere con taglio commerciale; il corso Turismo sviluppa competenze specifiche in un settore sempre più in crescita, con lo studio di tre lingue straniere e dei macrofenomeni nazionali ed internazionali. Teoria e pratica si fondono attraverso simulazioni in aula, laboratorio d’informatica con l’utilizzo di un nuovo software gestionale ed incontri con esperti del settore delle imprese locali.