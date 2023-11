L'Enologica di Alba si gode la sua aula magna ipertecnologica. "Una risorsa per tutto il territorio"

Uno schermo da 14 metri per 5, fino a 170 posti a sedere, dotazioni per usufruire di realtà virtuale e aumentata, collegamenti multipli e controllo con il tablet: sono alcune delle caratteristiche della nuova aula Magna dell'Enologica di Alba, che è stata inaugurata nei giorni scorsi e dedicata alla memoria del professore Giovanni Dalmasso.

Spiega la preside Antonella Germini: "Il progetto è iniziato nel 2019, con un processo di smantellamento che ha trasformato l'aula in un gioiello tecnologico importante non solo per noi, ma per tutto il territorio. Il nostro obiettivo è che quest'aula diventi il centro e tante aule satelliti si possano collegare per condividere lezioni, ma anche conferenze o approfondimenti, visto che noi ci occupiamo con le nostre sedi di tutta la filiera agricola". Il costo degli interventi si aggira intorno ai 400 mila euro.

Nella sede di Alba continuano i progetti e i lavori, in particolare per lo spostamento del laboratorio chimico e la realizzazione di una nuova sala degustazione.