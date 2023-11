Peveragno saluta la nuova Pro Loco: Elisa Dalmasso la presidentessa

Com'è stato riportato anche dal nostro giornale il vero punto di svolta – purtroppo in negativo – è stata la discussa e infuocata assemblea di settembre, che ha poi portato alle dimissioni in blocco del Cda nel corso della riunione di venerdì 3 novembre.

Il nuovo Cda vede Elisa Dalmasso come presidente, Luca Giorgis come vice, Flavio Nicolino come segretario e Sabrina Pansa come tesoriere. Altri membri: Mara Baraglia, Katia Barale, Marco Cortassa, Marisa Curti, Elisa Dalmasso, Diego Dutto, Lorenzo Dutto, Sandra Dutto, Sergio Falco, Luca Giorgis, Flavio Giubergia, Franco Macagno, Mario Mondino, Flavio Nicolino, Sabrina Pansa, Elena Puzzo, Fabio Puzzo, Alkessandro Rosso, Vanessa Rosso, Paolo Serafino e Flavio Viada.

Primo impegno per questa nuova iterazione della Pro Loco, l'edizione annuale del "Natale in Contrada".