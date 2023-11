Cuneese di nascita, il cantante lirico Francesco Cascione per la prima volta in concerto nella sua città

Francesco Cascione, classe 1992, cuneese ormai da diversi anni tra i giovani cantanti d’opera che più stanno riscuotendo successo a livello internazionale, sarà per la prima volta in concerto a Cuneo, nella suggestiva cornice di Sala San Giovanni.

Basso-baritono, apprezzato soprattutto in opere di Mozart e Donizetti, vanta già all’attivo numerosi concerti in tutto il mondo grazie anche alla nota casa di moda Dolce & Gabbana con la quale collabora da diversi anni e per la quale è brand ambassador.

E’ anche stato nominato, al termine di un prestigioso concorso, membro della Fondazione Luciano Pavarotti come giovane ambasciatore dell’opera nel mondo.

Nonostante canti in tutta Europa e non solo qualche tempo fa, Francesco desiderava da tempo esibirsi nella sua città natale, anche per dare la possibilità alla nonna, ultra novantenne, di vederlo finalmente esibirsi dal vivo.

Finalmente potrà farlo: Francesco Cascione sarà infatti protagonista di un concerto d'opera a Cuneo, in Sala San Giovanni, la sera del 23 dicembre 2023 alle ore 21.

Il programma si divide in due parti: la prima strettamente operistica, la seconda formata da canzoni popolari e, visto il periodo , anche qualche brano Natalizio. Il presentatore della serata guiderà il pubblico all’ascolto spiegando, per i non avvezzi al mondo dell’opera, le varie arie e melodie che ascolteranno nell’arco della serata.



È’ possibile comprare i biglietti al seguente link

https://www.ticket.it/musica/evento/concerto-lirico-francesco-cascione.aspx

o telefonicamente chiamando o scrivendo su whatsapp al numero 3716838190