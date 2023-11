Sci alpino: allenamenti a Livigno per la squadra maschile di Coppa del mondo di slalom, in gruppo Corrado Barbera

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti della squadra di slalom maschile di Coppa del mondo per il raduno in programma da venerdì 24 a lunedì 27 novembre a Livigno (So), in preparazione del secondo appuntamento tra i pali stretti di Coppa del Mondo previsto in Val d’Isere per domenica 10 dicembre.

Si tratta di Giuliano Razzoli, Corrado Barbera, Matteo Canins, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi, Matteo Bendotti, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger.

In loro compagnia l’allenatore responsabile Simone Del Dio ed il tecnico Stefano Costazza.