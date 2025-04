A Cuneo torna l'handmade market: appuntamento in contrada Mondovì

Sabato 12 aprile torna a Cuneo l'HandMade Market.

Per questa edizione, il Made in Cuneo sarà ospite della suggestiva e storica Contrada Mondovì, una delle vie più affascinanti del centro storico di Cuneo.

Saranno più di 30 le bancarelle di artigiani locali che presenteranno le loro creazioni uniche, tutte frutto di una sapiente lavorazione manuale. Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per lasciarsi ispirare dalle loro autoproduzioni creative, un'esperienza che diventa quasi una "sana dipendenza" come la definiscono le organizzatrici.

Il Made in Cuneo non è solo un mercatino dell'artigianato, ma una vera e propria vetrina per le esperienze di autoproduzione locali, in cui ogni oggetto racconta una storia e racchiude il talento di chi lo ha creato. L'evento ha l'intento di valorizzare il lavoro degli artigiani cuneesi, ma anche di coloro che provengono da altre realtà e condividono la stessa passione per la lavorazione manuale.

Un'occasione perfetta per scoprire non solo il fascino del Made in Cuneo, ma anche il piacere di incontrare chi condivide la stessa passione per la creatività e l'artigianato.