Serata di Festa per i vent'anni di fondazione del Lions Club Carrù Dogliani

Giovedì 23 novembre , i soci del Lions Club Carrù Dogliani, nella loro sede presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani, in una bella serata condivisa in serenità, amicizia e solidarietà, hanno celebrato il ventennale di costituzione del Club, avvenuta il 21 novembre 2003.

Ha dato il benvenuto, con il consueto tocco di campana, il Presidente dott. Giancarlo Quaglia, che ha ricordato come in questo ventennio il Club sia riuscito a mostrare calore, entusiasmo, compattezza del gruppo, nascita e crescita di legami di amicizia, voglia di aiuto al prossimo attraverso iniziative concrete che hanno dato significato agli intenti di servizio confermando e sostenendo l'identità di appartenenza al lionismo.

Ancora il Presidente Quaglia afferma come questo spirito dia entusiasmo per effettuare svariati service sia a livello locale per la promozione della cultura, della salute e la salvaguardia del territorio, sia a livello nazionale che internazionale.

A questo proposito il Presidente Quaglia ha indicato l'adesione del Club all'iniziativa di zona del Concerto Gospel.

In questo caso un'ottima sinergia e un buon lavoro di gruppo ha fatto sì che l'organizzazione di questo concerto abbia registrato, con anticipo, il tutto esaurito e, con tutte le buone premesse, sarà un fantastico service a favore di L.C.I.F.

A coronare il successo della bellissima serata il Club ha avuto l'onore di accogliere l'ingresso di una nuova volenterosa socia, l'ing. Antonella Bonino che sicuramente contribuirà a sviluppare il clima di amicizia, collaborazione e condivisione con l'obiettivo di accrescere la capacità di service.