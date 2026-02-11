Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Mara Campogrande, operatrice socio sanitaria e biker

Uno spirito libero. Così nel Monregalese ricordano Mara Campogrande, operatrice socio sanitaria al Regina Montis Regalis di Mondovì, che si è spenta prematuramente nelle scorse ore.

Classe 1976, residente a Frabosa Sottana, avrebbe compiuto cinquant'anni il prossimo dicembre. Appassionata di moto, amante degli animali, in particolare dei gatti, era molto conosciuta e stimata tra i bikers che, in queste ore la ricordano sui social con affetto.

Era parte del club Langaster Free Chapter, che aveva partecipato anche alle iniziative solidali dei "Bikers for a dream" in favore della pediatria, che la saluta così: “Ciao Mara, troppo velocemente sei stata strappata ai tuoi cari. Noi ti ricorderemo così, sempre felice e sorridente”.

"Era uno spirito libero, una persona con un carattere allegro e contagioso" - la ricordano dal reparto di ostetricia e ginecologia dove aveva lavorato per molti anni prima di proseguire la professione in laboratorio analisi.

Lascia il marito Giorgio Bertolino e le figlie Anna e Sara.