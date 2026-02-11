 / Attualità

Attualità | 11 febbraio 2026, 13:10

Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Mara Campogrande, operatrice socio sanitaria e biker

Lavorava al Regina Montis Regalis ed era una grande appassionata di moto

Mara Campogrande

Mara Campogrande

Uno spirito libero. Così nel Monregalese ricordano Mara Campogrande, operatrice socio sanitaria al Regina Montis Regalis di Mondovì, che si è spenta prematuramente nelle scorse ore. 

Classe 1976, residente a Frabosa Sottana, avrebbe compiuto cinquant'anni il prossimo dicembre. Appassionata di moto, amante degli animali, in particolare dei gatti, era molto conosciuta e stimata tra i bikers che, in queste ore la ricordano sui social con affetto. 

Era parte del club Langaster Free Chapter, che aveva partecipato anche alle iniziative solidali dei "Bikers for a dream" in favore della pediatria, che la saluta così: “Ciao Mara, troppo velocemente sei stata strappata ai tuoi cari. Noi ti ricorderemo così, sempre felice e sorridente”.

"Era uno spirito libero, una persona con un carattere allegro e contagioso" - la ricordano dal reparto di ostetricia e ginecologia dove aveva lavorato per molti anni prima di proseguire la professione in laboratorio analisi. 

Lascia il marito Giorgio Bertolino e le figlie Anna e Sara.

Arianna Pronestì

