Attualità | 11 febbraio 2026, 13:09

L'amore non è possesso: lo ricorda il Comune di Cuneo per San Valentino

Torna la campagna ideata lo scorso anno e visibile sui totem presenti in città, anche vicino alle fermate dei bus degli studenti

Anche quest'anno torna un messaggio forte e chiaro sui totem del Comune di Cuneo sparsi per la città. "L'amore non è possesso". 

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, San Valentino, tra vetrine che pullulano di cuori rossi e ristoranti pieni di "tavoli per due", l'assessorato alle Pari Opportunità ripropone la campagna che ci ricorda ciò che è amore e ciò che, invece, è possesso, controllo e violenza. 

Come purtroppo ci insegnano troppo spesso le cronache. 

Una campagna che ci ricorda quali sono i comportamenti che amore non sono. Senza dimenticare il numero da chiamare, il 1522, se si ha bisogno di aiuto.

Un messaggio che forse non è in linea con la festa degli innamorati, tutta baci e cuoricini. Ma quale migliore occasione per ricordarci che l'amore, quello sano, dà la libertà di essere se stessi?

Barbara Simonelli

