Cambia il velox installato sull'Asti-Alba, in frazione Motta

Come notato da molti automobilisti, in particolare i pendolari che la percorrono quotidianamente da o per l’Albese, da qualche giorno del velox installato sulla SS 231 di Santa Vittoria, all’ingresso del tratto di frazione Motta di Costigliole d’Asti, non è rimasto che il basamento.

All’origine della rimozione non vi è comunque alcun ‘mistero’, semplicemente quel rilevatore di velocità è di proprietà della Comunità Collinare “Tra Langhe e Monferrato”, che a seguito del recesso del Comune di Costigliole, ora comprende solo più i Comuni di Castagnole delle Lanze, Coazzolo e Montegrosso d’Asti.

Pertanto, al posto del ‘vecchio’ velox, nelle prossime ore ne verrà installato uno nuovo - montato su palo come quello già attivo in un’altra frazione del paese, ovvero al Boglietto - settato sugli identici limiti di velocità previsti dal Codice della Strada per quel tipo di tratte.



