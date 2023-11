A dicembre tornano i mercatini di Natale "Made in Cuneo"

Anche quest'anno tornano i mercatini di Natale a Cuneo. Cinque appuntamenti nel cuore della città a cura del "Made in Cuneo", che da anni organizza eventi dedicati all'handmade e all'artigianato. Più di 100 creativi selezionati ruoteranno nelle varie date.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre l'esposizione sarà ospite del Salone Rosso dell'asilo cattolico di Cuneo sito in via Alba 30. Due giornate di market al caldo per poter curiosare e scegliere idee regalo uniche e originali dalle 10.30 alle 19.30.

Venerdì 8 dicembre invece il "Made in Cuneo" si sposterà in piazza Virginio, sabato 9 e 16 in via Roma.

Tre giornate nel cuore della città addobbata a festa. In concomitanza ci saranno gli eventi organizzati da Cuneo Illuminata.