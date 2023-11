L'edizione invernale di Vocalmente arriva a Cuneo

Vocalmente raddoppia e presenta la propria “collezione” invernale. Il festival fossanese, nato dalla Fondazione Fossano Musica, che in questi anni è diventato punto di riferimento nazionale e internazionale per il mondo della musica e della vocalità a cappella è infatti pronto per una “winter edition”. E così, mentre è ancora vivo il successo dell’edizione della scorsa estate nella città delle quattro torri, i direttori artistici, vale a dire i Rebel bit, fanno approdare Vocalmente a Cuneo, grazie alla collaborazione tra la FFM e il Comune di Cuneo.

Le date da segnare in calendario sono quelle di venerdì 8 e sabato 9 dicembre. A fare da cornice alle due date il Teatro Toselli dove si alterneranno gruppi di fama internazionale come i Mezzotono, da Bari, i The Real Group, pluri-premiato gruppo svedese tra i più prestigiosi al mondo, e i Rebel Bit, padroni di casa e direttori artistici del festival.

Vocalmente non significa soltanto concerti ed eventi musicali, ma anche formazione. E anche per l’edizione invernale ritorna la Vocalmente Academy, l’offerta didattica del festival che può contare su un ospite d’eccezione Anders Edenroth, fondatore dei The Real Group e considerato uno dei musicisti più importanti del settore a livello internazionale. Accanto a lui, come docenti anche i The Real Group. Un team pronto a dispensare consigli e guidare i due giorni di masterclass presso la Sala San Giovanni. Una full immersion rivolta a cantanti, coristi e appassionati del genere che si concluderà con un’esibizione del coro dei partecipanti insieme ai The Real Group. Sabato 9 dicembre pomeriggio si esibiranno, inoltre, i Greensleves Gospel Choir da Varese, che intratterranno il pubblico con uno spettacolo gratuito all’aperto nel centro storico di Cuneo.

Un festival dal respiro internazionale che guarda però al locale e che sempre di più vuole radicarsi nel territorio. L’apertura del concerto di venerdì 8 dicembre sarà, infatti, affidata ad un coro formato per l’occasione da allievi del Liceo Musicale e del Conservatorio di Cuneo diretti dal Maestro Massimo Peiretti e al coro Voxes, realtà corale nata dalla Fondazione Fossano Musica e portabandiera del festival Vocalmente.