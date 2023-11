Spaccio di droga a Fossano: in dieci segnalati quali assuntori di stupefacenti

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre i Carabinieri della Compagnia di Fossano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio essenzialmente finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nell’area della locale stazione ferroviaria, nonché alla prevenzione dei reati predatori e delle "stragi del sabato sera", lungo le principali direttrici stradali e nei pressi dei locali pubblici della zona.

Nel corso del servizio, nel corso del quale sono stati impiegati 18 Carabinieri, sono state identificate 94 persone, controllati 44 veicoli, ispezionati 5 esercizi pubblici, eseguite 11 perquisizioni personali e tre domiciliari.

Dieci persone sono state segnalate quali assuntori di stupefacenti, mentre sono sequestrati 30,55 grammi di hashish e 0,69 grammi di marijuana. Gli uomini dell’Arma hanno elevato due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, una delle quali per eccesso di velocità, per un importo totale di 867 euro, e contestata una violazione amministrativa per ubriachezza.

"Il servizio – si fa sapere dal Comando provinciale dell’Arma – verrà replicato nei giorni a venire, col chiaro intento di prevenire ogni forma di illegalità e restituire alla popolazione locale un maggior senso di sicurezza, anche in un ambito, quale quello della circolazione stradale, che fa registrare quotidianamente un numero elevato di incidenti stradali, troppo spesso anche con esiti mortali".