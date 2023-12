Volley femminile: le "gattine" U13 e U14 trascinano la Lab Travel Honda Cuneo alla vittoria

La settimana inizia con il match di altissimo livello tra l’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟖 della Lab Travel Honda Cuneo e la formazione del Libellula Volley, attualmente al vertice della classifica. In uno scontro adrenalinico tra le mura di casa, le ragazze di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧hanno dato filo da torcere alla capolista, giocando punto a punto e imponendo il proprio ritmo di gioco. Dopo due set sul filo del rasoio, in cui le ospiti di coach Pretto hanno chiuso i conti solo sul 23-25 e 22-25, finalmente nel terzo parziale un moto di orgoglio e determinazione ha colpito le biancorosse, che sono riuscite a strappare un set alle braidesi. Nulla da fare, però, nel quarto parziale, dove le cuneesi hanno ceduto la vittoria finale sul 15-25.

Sicuramente un’ottima prestazione tecnica e di squadra, che permette di affrontare con testa e grinta la doppietta di gare della settimana: si comincia lunedi 27 novembre ospiti del Volley Cherasco (ore 20:30) e si conclude domenica (ore 18:00) contro la formazione del Volley Roero.

(Lab Travel Honda Cuneo - Libellula Volley 1-3 [23-25 / 22-25 / 25-23 /15-25])

Si continua a giocare nel weekend, sotto il segno del “𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐝𝐢𝐑𝐮𝐦𝐨𝐫𝐞”, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, la Lega Pallavolo Serie A Femminile e la Lega Pallavolo Serie A Maschile per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Il canonico minuto di silenzio sui campi è stato così sostituito da un minuto di vero e proprio rumore, a simboleggiare che 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐥𝐥𝐚𝐯𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐍𝐎 𝐚𝐥 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨.

L’obiettivo è promuovere una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza collettiva dell’intollerabilità di questi crimini perpetrati contro le donne. Prima del fischio d’inizio, tutte le atlete schierate in campo si sono disegnate un baffo rosso sul viso e i capitani delle rispettive squadre hanno letto un messaggio di forte impatto: “Il cambiamento culturale, vero e definitivo, dipende da noi. Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – ha attivato un numero gratuito antiviolenza e stalking: il 1522. Se necessario utilizziamolo”.

Si parte sabato 25 novembre con “l’imbattuta” 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒,che inizia con una nota positiva il girone di ritorno. Le ragazze di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨,infatti, riescono a chiudere i conti in soli tre parziali contro la formazione del Mon.vi Bam Lpm Verde di Coach Roà. Continua così il filotto di vittorie biancorosse, ma le gattine devono mantenere ben saldi i nervi per non calare nelle prestazioni e continuare a essere decisive. La prossima prova di carattere è prevista per sabato 2 dicembre, ore 16:00, contro la formazione del Bam Morozzo, attualmente 4° in classifica.

(Lab Travel Honda Cuneo - Mon.viBam Lpm Verde 3-0 [25-15 / 25-20 / 25-19])

Non si risolleva, invece, il morale della nostra 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 che sabato 25 cede contro l’Omegna Pallavolo e consegna la partita alle padrone di casa per 3-0 (25-11 / 25-16 / 25-16). Nonostante alcuni sprazzi di bel gioco, le giovanissime di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨-𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨 non riescono a mantenere la continuità durante tutto il parziale e perdono di lucidità, permettendo alle ragazze di Coach Pesce di imporre il proprio gioco; la voglia di vincere è tanta, ma c’è bisogno di tirare fuori il carattere, soprattutto in vista del prossimo match casalingo, il tanto atteso derby contro Villanova Volley, attualmente 6° in classifica. Le cuneesi avranno bisogno di tutto il sostegno necessario per redimersi e macinare punti, necessari per risalire la classifica e allontanarsi dalla famigerata “zona rossa”. L’appuntamento è per Sabato 02 Dicembre, ore 19:00, presso la Palestra Ex Media4 di Cuneo.

(Sara Omegna Pallavolo - Lab Travel Honda Cuneo 3-0 [25-11 / 25-16 /25-16])

Miglioramenti in vista per lanostra 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟔𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 che, pur non riuscendo ancora a strappare la vittoria dalle mani dellea vversarie, mette la firma su un parziale contro la formazione della Lilliput Pallavolo, che occupa la 4° posizione in classifica. Il sostegno dei tifosi dicasa ha sicuramente aiutato le biancorosse che, sotto di due parziali, hanno tirato fuori le unghie e sono andate a prendersi la vittoria del 3° set. Un match combattuto, con azioni lunghe e grandi momenti di attacco e difesa da parte di entrambe le squadre ma, alla fine, ad avere la meglio è stata proprio la formazione torinese, che ha messo la parola fine all’incontro per 3-1. Ora, attende le nostre ragazze un altro match casalingo, Domenica 03 Dicembre (ore11:00) contro la Igor Volley Novara, 2° in classifica. Una partita che siprospetta difficile, ma a cui le atlete di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧si approcceranno con la consapevolezza dell’esperienza acquisita in questi mesi e dei miglioramenti dimostrati sul campo.

(Lab Travel Honda Cuneo – Lilliput Pallavolo 1-3 [22-25 / 18-25 / 25-22/ 18-25])

Grandi soddisfazioni anche perle “piccole” dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑che domenica 26 novembre hanno firmato la loro terza vittoria consecutiva in campionato. Le gattine dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫, infatti, hanno battuto per 3-0 la formazione del Dronero Dragons, consolidando così il primo posto in classifica, con un punteggio pieno di 9 punti e 9 set vinti. Di riposo questa settimana, le biancorosse avranno modo di affinare la loro tecnica individuale e il loro sistema di gioco, in vista della sfida decisiva (l’ultima del girone di andata) contro le atlete dl Villanova Volley Bam di Coach Pollano, attualmente in 2° posizione in classifica. Il prossimo appuntamento è quindi per Domenica 10 Dicembre, ore 15:00, presso la palestra Ex Media 4 di Cuneo.(Dronero Dragons - Lab Travel Honda Cuneo 0-3 [22-25 / 15-25 / 12-25])

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟕/𝟏𝟏 𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟖: VOLLEY CHERASCO vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO Palestra comunale Pozzo – Cherasco

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟐/𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟒:BAM MOROZZO vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO Palestra comunale – Morozzo 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟐/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐂: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs VILLANOVA VOLLEY BAM Palestra Ex Media 4 – Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚𝟎𝟑/𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟔𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs IGOR VOLLEY Palestra Ex Media 4 – Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚𝟎𝟑/𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟒:𝟑𝟎/ 𝟏𝟓:𝟑𝟎 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs DINAMITEK MOROZZO. 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐:LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs LILIUM MOROZZO 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐:LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs FARMACIA BOTTASSO MOROZZO Palestra Ex Media 4 – Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚𝟎𝟑/𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟖: VOLLEY ROERO vs LAB TRAVEL HONDA CUNEOPala Roero – Canale