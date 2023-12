Riqualificazione area ex-Enel a Cuneo: tutti pronti a far luce sul progetto

È stato lo stesso assessore all'urbanistica del Comune di Cuneo Alessandro Spedale ad annunciare – nel corso del consiglio comunale di novembre, svoltosi a inizio settimana – la convocazione di una serie di incontri chiarificatori della II commissione consiliare, in merito al progetto di riqualificazione dell'area ex Enel.

Nel progetto è compresa la demolizione – già in atto da un paio di mesi – della maggior parte dei fabbricati esistenti e la ristrutturazione di quello comprendente due alloggi e una rimessa su via vecchia di Borgo San Dalmazzo. Inoltre, la costruzione di tre nuovi fabbricati in tre lotti diversi.