La priorità per il quartiere albese di San Cassiano. "Trovare uno spazio aggregativo"

Uno spazio aggregativo per i cittadini, una casa del quartiere o quantomeno dei locali da destinare alle esigenze dei residenti: il quartiere albese San Cassiano è diventato tema di discussione del consiglio comunale. A farsi portavoce delle esigenze dei cittadini il consigliere Pd Mario Marano: "Doveva avere una piattaforma polivalente, ma i 70.000 euro sono stati destinati ai lavori all'H Zone, il parcheggio del nuovo Mercatò non può essere utilizzato perché il supermercato è aperto 7 giorni su 7 e il quartiere non ha una sede propria. Come trovare una soluzione?".

La risposta è arrivata dall'assessore Massimo Reggio: "C'è una specifica convenzione che prevede che proprio la piazza a ridosso del centro commerciale Mercatò, collegata a quello che viene chiamato il "corridoio ecologico", possa essere utilizzata per qualsiasi manifestazione del quartiere, a richiesta dell'Amministrazione comunale. Si tratta di uno spazio di 1700 quadrati, particolarmente importante".

L'assessore ha poi proseguito, elencando diverse opzioni: "Dal Percorso Vita, alle strutture sportive, senza dimenticare i locali oratoriali dove vengono fatte le assemblee condominiali e sono previsti diversi momenti aggregativi. Il comitato di quartiere si ritrova oggi presso la casa delle associazioni che è in corso Europa, e quindi anche da questo punto di vista ha un suo luogo per ritrovarsi fornito dal Comune, così come è previsto dal regolamento dei comitati di quartiere".