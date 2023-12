Concerto di Natale a Carrù, con la storia di don Mana

Venerdì 8 dicembre, alle 21, al teatro Fratelli Vaschetti di Carrù, andrà in scena lo spettacolo “Concerto di Natale” di Antonio Martorello, ispirato a don Antonio Mana, mitico pievano di Maddalene, parrocchia di Fossano, che durante la Seconda Guerra mondiale ebbe l’ardire di ospitare, sotto lo stesso tetto della canonica, una coppia di ebrei sfuggiti al rastrellamento - in attesa di un bambino - e il presidio militare tedesco. Durante la messa di mezzanotte la giovane donna ebrea accompagnò la corale suonando il violino, mentre l’ufficiale tedesco, appassionato di musica, suonava il pianoforte… Lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia Masca teatrale, ha riscosso grande successo nel Fossanese dove è già stato replicato più volte.

“Quando conobbi questa vicenda io la vissi come una favola - dice l’autore e regista Antonio Martorello - e così l’ho voluta raccontare. Ma è vera. Questa è una storia di bontà. La bontà che non sempre vince, per questa volta ha la meglio”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Amici di Carrù, è a ingresso libero.