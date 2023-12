La condanna di Mario Roggero: perché è stata esclusa la legittima difesa e come è stata calcolata la pena comminata al gioielliere

E’ un caso che sta dividendo il Paese, provocando commenti e prese di posizione tra loro anche molto distanti, quello della condanna a 17 anni di reclusione di Mario Roggero, che la Corte d’Assise di Asti ha giudicato colpevole di duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo .

Proprio la decisione di affidarsi al giudizio popolare può rappresentare uno degli elementi sui quali il commerciante e i suoi difensori hanno probabilmente deciso di far leva quando ha scelto di non accedere a riti alternativi, rinunciando quindi allo sconto di un terzo della pena previsto in quel caso, ma di affrontare il processo davanti alla Corte d’Assise, organo giurisdizionale che, come noto, è composto per tre quarti da giudici popolari.

Tali sono sei degli otto componenti del collegio. Ad affiancarli due giudici, cosiddetti "togati", che sono magistrati di professione, nella funzione di presidente del collegio e di giudice a latere. Di età compresa fra i 30 e i 65 anni, i cittadini chiamati a comporre le giurie popolari vengono estratti a sorte tra i nomi contenuti all'interno di elenchi composti e aggiornati dai Comuni e da loro trasmessi ai tribunali. Ai giudici popolari non sono richiesti particolari requisiti se non di buona condotta morale, la cittadinanza italiana e il titolo di studio di scuola media (il diploma per i giurati delle corti d'assise d'appello). Non possono esserlo coloro che svolgano lavori in ambito giudiziario, che facciano parte delle forze armate o della polizia e i membri di culto e religiosi.

Il collegio vota a maggioranza e il voto dei sei giudici popolari vale quanto quello dei due togati. Nel giudizio espresso ieri sulla colpevolezza del gioielliere, se anche solo cinque di loro avessero deciso per un’assoluzione del commerciante questa sarebbe stata la decisione finale.

All’uscita del tribunale di Asti dopo la lettura della sentenza Mario Roggero ne ha stigmatizzato il contenuto, parlando di giustizia disattesa e dicendosi al contempo confortato dal fatto che "il 95% della popolazione è con me e mi sostiene".

In questo senso il gioielliere si è fatto forza di un sentimento alquanto diffuso nel Paese, dove non sono mancati i messaggi di solidarietà al suo indirizzo. Tra quanti si sono detti vicini al 68enne anche alcuni importanti esponenti politici che – a partire dal ministro Matteo Salvini – già in passato si erano fatti paladini di una legittima difesa intesa come istituto giuridico i cui confini andrebbero estesi rispetto all’attuale applicazione. Sostenere che la difesa sia "sempre" legittima – sembra il messaggio arrivato invece dai giudici astigiani – non è sufficiente ad avvalorare l’applicabilità di un principio che, ad oggi e nonostante la modifica apportata nel 2019, non trova invece fondamento nel nostro ordinamento.

Nel corso della sua arringa il legale del gioielliere, l’avvocato ferrarese Dario Bolognesi, ha parlato di “legittima difesa putativa”. Ma che cosa significa? Significa che Roggero, in quel momento, quindi dopo che i rapinatori erano usciti dal suo negozio, si è immaginato erroneamente una situazione di pericolo. Non prima, quando aggressori e aggrediti erano dentro la gioielleria, ma dopo, quando i primi stavano scappando. Vale a dire, l’imputato erroneamente ha pensato che sua moglie fosse stata rapita. Da qui la giustificazione del gioielliere per essere uscito dal locale e aver fatto fuoco all'indirizzo di Spinelli, Mazzarino e Modica. In udienza il gioielliere aveva riconosciuto di esserle passato a fianco ma che in quel momento concitato non l’aveva vista. “Sembra assurdo ma è così”, aveva detto.

Ma quando si può parlare effettivamente di legittima difesa? Previsto dall'articolo 52 del Codice Penale, l'istituto richiede la presenza di alcune precise condizioni. E' tale infatti l'azione compiuta di fronte a un pericolo che deve essere "concreto" e "attuale", cioè imminente, quando vi è uno stato di necessità, e deve esserci una proporzionalità tra l’offesa subìta e la reazione difensiva. Un caso di scuola, per intendersi, sarebbe stato ravvisabile se Roggero avesse aperto il fuoco mentre uno dei rapinatori gli stava puntava una pistola alla testa.

Nella sua requisitoria, a fronte di un ragionamento giuridico, il sostituto procuratore Davide Greco ha escluso in maniera categorica la possibilità di concedere la scriminante della difesa legittima. Per il magistrato, Roggero la moglie la vide eccome. E la vide sull’uscio della porta di entrata della gioielleria. Nonostante questo decise consciamente di rincorrere i tre banditi fuori dal negozio e di sparare al loro indirizzo, con gli esiti ben noti.

La richiesta in punto pena formulata dal pubblico ministero era ammontata a 14 anni. Perché? La pena base (quindi la più bassa) per l‘omicidio è pari a 21 anni. Ed è proprio partendo dalla pena più bassa che il pubblico ministero ha iniziato a calcolare la pena richiesta alla corte – che come noto ha poi deciso per un aggravamento della stessa, a 17 anni. Da 21 anni è stata ridotta a 14 anni per la concessione dello sconto di un terzo in ragione delle attenuanti generiche; poi ulteriormente ridotta a 9 anni e 4 mesi di reclusione per l'applicazione dell’attenuante della provocazione (l’agire in stato ira determinato da un fatto giusto altrui); da 9 anni e 4 mesi è stata quindi aumentata a 12 anni e 4 mesi per il vincolo della continuazione per il secondo omicidio, quello di Mazzarino; e ulteriormente aumentata per il tentato omicidio di Modica a 13 anni e 4 mesi e infine aumentata a sei mesi, quindi pena finale 14 anni, per il porto abuso di arma.

Questo il calcolo che era stato formulato dal pubblico ministero. Diverso è stato evidentemente quello che ha ispirato il verdetto deciso dalla corte. Le motivazioni del diverso computo saranno note tra 90 giorni, al deposito delle motivazioni.