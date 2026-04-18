Crissolo, recuperati alpinisti in difficoltà sotto la cima della Punta Venezia

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno risolto un complesso intervento tecnico oggi pomeriggio nel comune di Crissolo.

Poco prima delle 16, una coppia di alpinisti ha lanciato un allarme un centinaio di metri di dislivello sotto la cima della Punta Venezia che avevano raggiunto percorrendo l'itinerario denominato Cresta Perotti.



I due erano assicurati a una sosta, incapaci a proseguire o a tornare indietro perché uno dei due si trovava in stato di prostrazione. Visto il rischio evolutivo, anche per l’avvicinarsi della notte con un potenziale brusco abbassamento della temperatura e lo stato di uno dei due, sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario di Azienda Zero con un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell'equipe.

Il personale è stato sbarcato al verricello, ha messo in sicurezza i malcapitati e li ha recuperati a bordo, sempre al verricello, per una successiva valutazione del personale sanitario.