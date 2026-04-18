Uomo minaccia di lanciarsi dal tetto a Torino: in supporto anche due vigili del fuoco di Cuneo

Prosegue anche oggi l’intervento dei soccorritori nel quartiere Santa Rita di Torino, dove un uomo di 43 anni, di nazionalità romena, minaccia di compiere un gesto anticonservativo dalla cima di un palazzo tra via Boston e via Acciarini.

A supporto delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono presenti anche due operatori del comando provinciale di Cuneo, intervenuti con il cosiddetto “telo salto”, dispositivo utilizzato nelle situazioni di emergenza per ridurre i rischi in caso di caduta dall’alto.

L’uomo si trova sul tetto dal pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, e ha trascorso la notte in quota, mentre proseguono senza sosta i tentativi di convincerlo a desistere. Sul posto sono presenti anche le forze di Polizia, impegnate insieme ai soccorritori in una delicata attività di mediazione.