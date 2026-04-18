Incendio boschivo a Boves, rogo spento dopo l’intervento coordinato di vigili del fuoco e Aib

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, intorno alle 11.20 a Boves è divampato un incendio boschivo nei pressi di via Merlat, nella zona compresa tra Madonna dei Boschi e Rosbella.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo insieme ai volontari dei distaccamenti di Busca e Dronero, supportati dai carabinieri forestali e dalle squadre dell’Aib (Antincendi boschivi). Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un intervento coordinato da più punti, al fine di contenere rapidamente l’avanzata delle fiamme.

Il rogo ha interessato in particolare alberi di castagno e vegetazione dell’area boschiva. Grazie al tempestivo intervento delle squadre impegnate sul campo, l’incendio è stato spento e l’area successivamente bonificata per evitare eventuali riprese dei focolai.

La situazione è ora sotto controllo e le squadre sono rientrate dopo aver completato le operazioni di messa in sicurezza. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’innesco delle fiamme.