Grave incidente in tangenziale ad Asti, tratto chiuso verso Alba [FOTO]

Incidente questa mattina lungo la tangenziale di Asti, nel tratto compreso tra corso Alessandria e corso Savona. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata in direzione Alba è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, segno della possibile gravità dell’accaduto. Dalle prime ricostruzioni l'incidente avrebbe coinvolto un tir e una moto.

La chiusura sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con disagi e rallentamenti soprattutto per chi è diretto in città nelle ore di punta.