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Cronaca | 18 aprile 2026, 13:14

Grave incidente in tangenziale ad Asti, tratto chiuso verso Alba [FOTO]

Elisoccorso sul posto tra corso Alessandria e corso Savona: traffico in tilt e lunghe code in ingresso città

Incidente questa mattina lungo la tangenziale di Asti, nel tratto compreso tra corso Alessandria e corso Savona. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata in direzione Alba è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, segno della possibile gravità dell’accaduto. Dalle prime ricostruzioni  l'incidente avrebbe coinvolto un tir e una moto.

La chiusura sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con disagi e rallentamenti soprattutto per chi è diretto in città nelle ore di punta.

redazione

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