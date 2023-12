Lagnasco si veste a festa con i fiocchi rossi dei commercianti

Mentre la Pro Loco è al lavoro per l’allestimento delle luci di Natale in Piazza ed in particolare sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, la Parrocchia, con il Parroco e le Catechiste in prima linea cercano di preparare a dovere i cuori e le menti della comunità alla venuta del Messia, anche i commercianti di Lagnasco hanno pensato, per questo Natale 2023, di dare un segno della loro presenza: da questa settimana, oltre ai classici addobbi tradizionalmente allestiti infatti, sulle porte di ingresso di tutti gli esercizi commerciali sarà presente un grande fiocco rosso, uguale per tutti.

“E’ solo un segno – dicono i titolari degli esercizi commerciali – ma è un segno che vuole essere un grazie a tutti i clienti che, restando a Lagnasco per i loro acquisti, permettono la loro sopravvivenza e, di conseguenza mantengono il vivo il paese. Una bella iniziativa che vale la pena di essere sottolineata e portata alla conoscenza di tutti, insieme ai migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti da parte dei commercianti lagnaschesi."