Nuovo agente di Polizia Locale a Monastero di Vasco

Nuovo agente di Polizia locale in servizio a Monastero di Vasco.
Grazie a una apposita convenzione con il Comuni di Montanera, Frabosa Soprana e Roccaforte Mondovì, l'agente scelto Dario Sampò presterà servizio anche sul territorio monasterese.
"Diamo il benvenuto al nuovo agente che sarà in servizio nell’organico del nostro Comune - dicono dall'amministrazione comunale -. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una collaborazione proficua al servizio della sicurezza e della comunità".