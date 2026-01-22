 / Attualità

Attualità | 22 gennaio 2026, 18:11

Nuovo agente di Polizia Locale a Monastero di Vasco

Grazie ad apposita convenzione l'agente scelto Dario Sampò presterà servizio anche sul territorio monasterese

L'agente Dario Sampò con il sindaco Franco Bosio

Nuovo agente di Polizia locale in servizio a Monastero di Vasco

Grazie a una apposita convenzione con il Comuni di Montanera, Frabosa Soprana e Roccaforte Mondovì, l'agente scelto Dario Sampò presterà servizio anche sul territorio monasterese. 

"Diamo il benvenuto al nuovo agente che sarà in servizio nell’organico del nostro Comune - dicono dall'amministrazione comunale -. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una collaborazione proficua al servizio della sicurezza e della comunità".

AP

