Bitcoin torna ai livelli del 2022 e potrebbe crescere nel 2024 grazie all’halving e agli ETF

Con un rally improvviso, il 4 dicembre Bitcoin ha superato la soglia dei $42.000 e stanotte anche quella dei $44.000, arrivando allo stesso livello del 2022, prima del collasso di LUNA.

La crescita del Bitcoin ha ovviamente acceso l’entusiasmo della community cripto e portato diversi influencer e analisti a fare previsioni sul valore futuro. Secondo alcuni, il Bitcoin potrebbe addirittura superare i 100.000 dollari tra il 2024 e il 2025.

Ovviamente, la natura del mercato delle criptovalute impedisce di effettuare previsioni precise, quindi prima di investire è sempre bene informarsi in modo preciso e seguire attentamente l’andamento del mercato.

In generale, per effettuare una previsione, può tornare utile fare una comparazione tra il valore attuale del Bitcoin e del suo ATH, ovvero il massimo storico.

Il valore attuale del BTC è di circa 43.796 dollari, mentre il massimo storico è di 68.789 dollari. Questo vuol dire che il Bitcoin potrebbe avere ancora un buon margine di espansione per una crescita futura.

Inoltre, nel 2024 il valore del Bitcoin potrebbe venire influenzato da alcuni fattori, come l'ETF Bitcoin e l’halving.

Gli ETF possono rendere l’investimento in criptovalute accessibile anche tramite i metodi della finanza tradizionale, portando nuovi capitali al settore degli asset digitali e un aumento di fiducia da parte dei singoli individui e delle istituzioni.

Anche l’halving, con il dimezzamento delle ricompense da 6,25 a 3,125 BTC per blocco, può far crescere il valore del Bitcoin. Una minore offerta di BTC può portare ad un aumento della domanda, nonché a un ricambio di hardware per il mining e a una maggiore sicurezza della rete.

Oltretutto, l’halving del Bitcoin può aprire la strada a soluzioni alternative per il mining e il cloud mining, come ad esempio Bitcoin Minetrix.

Bitcoin Minetrix e il cloud mining accessibile

Bitcoin Minetrix è un progetto in presale con l’obiettivo di creare un servizio di cloud mining trasparente e accessibile, per consentire a tutti di partecipare al mining del Bitcoin.

Bitcoin Minetrix si baserà sullo staking del token nativo BTCMTX. La particolare meccanica Stake-To-Mine, permetterà agli utenti di mettere in stake i propri BTCMTX e ottenere in cambio token ERC-20 non scambiabili che fungeranno da crediti di mining.

Bruciando questi crediti, sarà possibile generare hashrate sulla piattaforma di cloud mining allestita da Bitcoin Minetrix e ottenere ricompense in BTC. Gli utenti possono decidere liberamente quanti BTCMTX mettere in stake e quanti crediti bruciare, per avere maggiori possibilità di guadagnare BTC.

Quindi, a differenza di altri servizi di cloud mining, Bitcoin Minetrix non prevede alcun contratto vincolante che impone pagamenti nell’arco di mesi o anni. Inoltre, i titolari del BTCMTX ne avranno la piena proprietà e potranno venderlo, metterlo in stake e prelevarlo in qualsiasi momento, senza l’intervento di terzi.

La presale di Bitcoin Minetrix

Al momento, lo Stake-To-Mine e la piattaforma di cloud mining Bitcoin Minetrix non sono ancora attivi, in quanto il progetto si trova in fase di presale. I trader interessati possono compare il BTCMTX a 0,012 dollari, utilizzando ETH, USDT e carta di credito.

I token acquistati con questi metodi di pagamento verranno messi automaticamente in stake, per generare ricompense passive in BTCMTX con un APY attuale del 123%. In alternativa è possibile utilizzare BNB o MATIC, ma senza la possibilità di fare staking dei token in presale.

La presale del progetto ha raccolto più di 4,8 milioni di dollari, con l’obiettivo finale fissato a 15 milioni di dollari. Il team di Bitcoin Minetrix utilizzerà questi fondi per l’allestimento del servizio di cloud mining, l’abilitazione dello Stake-To-Mine e lo sviluppo di una dashboard per la gestione dei token.

Inoltre, il progetto prevede collaborazioni con importanti società di mining e la formazione di una community solida, in grado di sostenere il BTCMTX una volta lanciato sul mercato.

