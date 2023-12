Savigliano, nella sede Pd nuovi servizi ed eventi in arrivo nel mese di gennaio

Continua l’iniziativa “Incontriamoci” presso la sede del PD di Savigliano, in via Trossarelli 8. Come ormai da un paio di mesi, ogni Giovedì dalle 17 alle 19 la sede è aperta per incontrare gli aderenti al Circolo che possono ancora rinnovare l’iscrizione per il 2023, gli interessati alle attività del PD e i cittadini come sportello di ascolto per segnalazioni di problematiche sulla città che saranno prontamente segnalate al gruppo consigliare Spazio Savigliano di cui il PD fa parte in consiglio comunale.

Nel mese di dicembre, in particolare Giovedì 7 e Giovedì 14 Dicembre dalle 17 alle 19, viene avviata anche un’altra iniziativa di servizi verso la cittadinanza: grazie alla disponibilità di alcuni iscritti sarà possibile avere una consulenza gratuita sulle novità in termini di nuove tariffe Energia e Gas in vista dell’imminente scadenza del 10 gennaio prossimo del mercato tutelato, ovvero dell’abolizione dei prezzi di Maggior Tutela per l’energia elettrica e il gas per i clienti domestici.

Inoltre, sarà possibile avere informazioni rispetto al Fascicolo Sanitario Elettronico, una novità che pochi già conoscono. Per chi fosse interessato sarebbe opportuno portare con sé una delle ultime bollette della luce e del gas e lo SPID o la carta d’identità elettronica.

Da Gennaio 2024 l’apertura della sede sarà accompagnata da una serie di eventi su temi di attualità o incontri con le associazioni saviglianesi di cui presto pubblicheremo il calendario sul sito www.pdsavigliano.it dove trovate tutti gli aggiornamenti delle nostre iniziative.

Infine, Giovedì 21 Dicembre dalle 18 in avanti sarà invece l’occasione per il tradizionale scambio di auguri con l’Aperitivo Natalizio.