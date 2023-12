Scegli il regalo di Natale da Caos A.D. Cuneo [FOTO E VIDEO]

Hai bisogno di qualche idea per i regali di Natale?

Da Caos A.D. Cuneo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Nel punto vendita in corso Nizza 64 potrai trovare una vasta gamma di Fumetti, Videogiochi, Retrogaming, Giochi da tavolo, Giochi di carte, e Action figure.

“In poche parole trattiamo il mondo dei nerd”, spiega il titolare Federico Graziano che ha da poco tagliato il traguardo dei venti anni di attività con una grande festa domenica 17 settembre: “È stato un grande evento molto partecipato. C'erano tanti amici, vecchi e nuovi clienti che hanno portato regali e disegni per celebrare insieme questo momento. La brillante Lucrezia, diplomata alla Scuola Internazionale di Comics Torino, ha disegnato per tutto il giorno. Un collaboratore della Cranio Creations ha fatto giocare i bambini con divertentissimi giochi in scatola. E poi è stato possibile ammirare la mitica Bumblebee, la Chevrolet Camaro 1978 dei Transformers”.

Una passione nata col tempo quella di Federico Graziano che nel 2003 ha aperto il punto vendita a Cuneo, il primo a trattare insieme Fumetti e Videogiochi.

Specializzato in Retrogaming propone una vasta gamma di Videogiochi e Console degli ultimi 40 anni: “Siamo tornati indietro ai videogiochi degli anni '80. Un settore che funziona tantissimo tra collezionisti e giovanissimi”.

Poi ci sono le console più attuali come la PlayStation 5 e la Nintendo Switch. Perfette come regalo di Natale.

Ma ci sono tante altre proposte: “Per gli appassionati di Fumetti, c'è un vasto assortimento sia di novità che di arretrati. Tra i titoli più venduti posso citare 'Demon Slayer'”.

E ancora: “Tantissime proposte di giochi in scatola. Come 'Dixit', un gioco adatto a tutti, grandi e piccini”.

Ma anche la Action Figure: “Da Naruto a One Piece, Harry Potter, Stranger Things”.

E per chi non riesce ad andare in negozio, c'è anche la vendita online di fumetti e giochi: “Con il corriere si spedisce in un giorno”.





Per informazioni

Caos A.D.

Via Nizza 64, Cuneo

telefono: 0171 605194

caosadcuneo@gmail.com

mangacomicsmarket.it/venditore/caos-a-d-di-graziano-federico/6379.htm