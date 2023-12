Il Consorzio Monviso Solidale ricorda la sua prima direttrice Daniela Vineis

Martedì 19 dicembre alle ore 17.30 il Consorzio Monviso Solidale intitola la sala della sede operativa di Saluzzo (via Vittime di Brescia 3) a Daniela Vineis, prima direttrice dell’ente scomparsa prematuramente nel dicembre del 2020 all’età di 63 anni.

La cerimonia prevede l’intervento del presidente del Consorzio, Giampiero Piola, e di membri del Consiglio di amministrazione, colleghi e famigliari che porteranno ciascuno un proprio ricordo personale della dott.ssa Vineis.

Daniela Vineis ha diretto il Monviso Solidale dal gennaio 1997, quando venne costituito. Un’esperienza professionale alla quale era arrivata dopo esser stata direttrice del settore sociale dell'USSL 63, l’Unità sociosanitaria del Saluzzese.

Non fu soltanto la prima persona a dirigere l’ente, ma fu proprio lei a immaginarne la struttura, pensando a un modo di lavorare completamente nuovo per gestire i servizi sociali sul territorio, avviando un percorso condiviso con i Comuni e lavorando di concerto e con un approccio paritario con i distretti Asl.

Questa visione fu tra gli elementi qualificanti del primo Consorzio dei Servizi Sociali della provincia di Cuneo, fornendo un modello per quelli che in seguito sono sorti. Tutti coloro che hanno lavorato con lei la ricordano come una persona dal carattere forte, ma capace a valorizzare le risorse umane interne, puntando sulla motivazione e sul senso di appartenenza.