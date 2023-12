L’azienda agricola “Essenza Monviso”: eccellenza biologica alle pendici del Re di Pietra

L’attività alla pendici del Monviso è stata fondata dalla dottoressa in Chimica Elisa Tarasco, esperta nelle trasformazioni e trattamenti di laboratorio, che si dedica con competenza alla coltivazione delle erbe officinali in un territorio incontaminato, situato ai 1.800 metri di Pian della Regina, nel Comune di Crissolo, in provincia di Cuneo.

La zona in cui sorge Essenza Monviso, a poca distanza dalle sorgenti del fiume Po, offre un ambiente ideale per la coltivazione biologica.

La scelta di Elisa Tarasco di lasciare Torino per abbracciare l'agricoltura biologica non solo riflette il suo impegno per la sostenibilità ambientale, ma si lega anche strettamente alla volontà di preservare e valorizzare il ricco ecosistema naturale circostante.

Essenza Monviso si pone come punto di riferimento per chi ricerca prodotti biologici di alta qualità, ottenuti con rispetto per l'ambiente e l'identità del territorio.

“In merito al rispetto dell'ambiente – afferma Elisa - credo fortemente che non sia da considerare un sistema isolato, ma strettamente legato all'uomo e alle sue attività.

A mio parere – sostiene Elisa - la grande responsabilità che gravita su tutti noi consiste nel perseguire lo sviluppo delle proprie attività mantenendo sempre un profondo rispetto per l'ambiente circostante.

Ritengo sia sempre più necessario insegnare ai giovani il valore del rispetto per la natura e la necessità di proteggerla.

Nell'enciclica Laudato si’, pubblicata sette anni fa da Papa Francesco, ma sempre molto attuale – spiega Elisa - viene sottolinea l'importanza della cura dell'ambiente naturale e delle persone.

Credo che dall’enciclica emergono concetti fondamentali come la ricerca di soluzioni integrali che considerino le interazioni tra i sistemi naturali e sociali.

Questi principi rispecchiano profondamente la mia filosofia di vita - afferma con convinzione Tarasco. – Il legame stretto tra uomo e ambiente rappresenta per me non solo una convinzione personale, ma anche la guida che ha ispirato la mia scelta di trasferirmi dalla frenesia di una grande città come Torino, per andare iniziare una nuova attività in montagna.

Penso che il mio lavoro in questo ambiente – conclude Elisa - non sia solo una professione, ma un impegno concreto nella promozione di pratiche sostenibili e rispettose della natura”.

L’azienda agricola Essenza Monviso fa parte del distretto del cibo biologico ‘Bio d’Oc Monviso’ una realtà che nasce all’insegna della valorizzazione di prodotti biologici del territorio e della sostenibilità ambientale.

Per info sui prodotti di ‘Essenza Monviso’ di Elisa Tarasco: www.essenzamonviso.it.

Facebook

https://www.facebook.com/essenzamonviso

https://www.facebook.com/elisa.tarasco

Instagram

https://www.instagram.com/essenzamonviso/?igshid=MTV6cTgzaXdwNnVzbw%3D%3D

[La coltivazione delle stelle alpine a Pian della Regina]