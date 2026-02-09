Festa al Circolo ACLI "Amicizia" di San Chiaffredo per i 50 anni di volontariato

Venerdì 30 gennaio a S. Chiaffredo di Busca, nei locali del Circolo Acli “Amicizia” aps, si è svolto un bel momento di festa per celebrare i 50 anni di volontariato del presidente Romano Calandri.

A lui, volontario Acli da oltre 30 anni, è stato espresso un grazie sincero per il grande lavoro svolto come volontario con competenza e disponibilità, con generosa attenzione all'ascolto, con preziosa capacità di incentivare la partecipazione sociale e il coinvolgimento della comunità di San Chiaffredo. Per questo, il presidente provinciale Acli Elio Lingua, il direttivo del circolo “Amicizia”, con il sindaco di Busca, Ezio Donadio e l'assessore Bruno Olivero, e di Tarantasca, Giancarlo Armando, gli hanno consegnato una targa di riconoscimento.

Calandri ha ricordato la nascita del “Centro Sportivo San Chiaffredo” avvenuta nel 1976 e tutti i vari incarichi da lui assunti durante questi cinquant’anni di impegno come volontario. Inoltre ha ricordato come la scelta di convocare la riunione del Consiglio provinciale delle Acli, l’8 maggio 2025, nel Circolo di San Chiaffredo, sia stata molto gradita e apprezzata dal direttivo e dai soci. Per questo ha ringraziato il presidente Lingua e il responsabile della Segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso, che ha voluto condividere il momento di festa.

Inoltre ha espresso il suo grazie ai sindaci di Busca Donadio, e di Tarantasca, Armando, presenti alla serata; alla vicepresidente del Circolo, Gemma Tallone; al segretario Massimo Tallone e ai consiglieri Lollo Calogero, Mauro Alasia e Bruno Ammassari, che in questi 4 anni hanno lavorato tanto, mettendo braccia e mente per far sì che il Circolo continui ad essere un punto di incontro accogliente e famigliare per tante persone.

Il presidente provinciale Acli Lingua ha ricordato che il Circolo è affiliato alle Acli dal 1981 e quindi quest’anno festeggerà i 45 anni; inoltre ha richiamato alla memoria la figura di un altro grande aclista di San Chiaffredo, Riccardo Isaia, anche lui generoso volontario per tanti anni. Infine ha ringraziato, oltre al direttivo, il festeggiato Romano Calandri per il grande impegno da lui dimostrato in oltre 30 anni di appartenenza alle Acli e ha concluso facendogli i più cari auguri di buon compleanno, visto che il 10 febbraio compirà 87 anni.