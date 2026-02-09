 / Economia

Economia | 09 febbraio 2026, 19:27

Festa di Carnevale, sul palco i Millennium 90/2000

Sabato 14 febbraio ci aspetta una notte di Carnevale tra maschere, musica e grandi successi anni ’90 e 2000, con live show, dj set e l’energia che ha fatto ballare un’intera generazione.

Sabato 14 febbraio 2026 il Carnevale accende la notte al TYPE Club di Centallo con una grande festa in maschera tutta da ballare, cantare e vivere fino all’ultimo pezzo.

Protagonisti sul palco i Millennium 90/2000, pronti a riportare in pista l’energia e il clima delle notti che hanno segnato un’epoca. Uno show dinamico, fatto di musica, ritmo e coinvolgimento, accompagnato da ballerine scatenate e mascotte iconiche che trasformeranno il club in una vera macchina del tempo.

A far cantare il pubblico ci penseranno Claude Le Boy e Sergio Mauri, con una selezione di grandi successi che hanno fatto la storia: dalle hit di Gigi d'Agostino a quelle degli Eiffel 65, passando per il meglio del Festivalbar e della dance anni ’90 e 2000.

In console, per tenere alta l’energia per tutta la notte, ci sarà Mauro Vay con una selezione pensata per non fermarsi mai.

L’ingresso è fissato a 15 euro a persona, con consumazione inclusa.
È possibile prenotare i tavoli ai numeri 371.3891631 o 338.1488600.

I.P.

