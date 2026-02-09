Festa di Carnevale, sul palco i Millennium 90/2000

Sabato 14 febbraio 2026 il Carnevale accende la notte al TYPE Club di Centallo con una grande festa in maschera tutta da ballare, cantare e vivere fino all’ultimo pezzo.

Protagonisti sul palco i Millennium 90/2000, pronti a riportare in pista l’energia e il clima delle notti che hanno segnato un’epoca. Uno show dinamico, fatto di musica, ritmo e coinvolgimento, accompagnato da ballerine scatenate e mascotte iconiche che trasformeranno il club in una vera macchina del tempo.

A far cantare il pubblico ci penseranno Claude Le Boy e Sergio Mauri, con una selezione di grandi successi che hanno fatto la storia: dalle hit di Gigi d'Agostino a quelle degli Eiffel 65, passando per il meglio del Festivalbar e della dance anni ’90 e 2000.

In console, per tenere alta l’energia per tutta la notte, ci sarà Mauro Vay con una selezione pensata per non fermarsi mai.

L’ingresso è fissato a 15 euro a persona, con consumazione inclusa.

È possibile prenotare i tavoli ai numeri 371.3891631 o 338.1488600.