La Big Band Jazz Cuneo in concerto a Roaschia

Dopo il grande successo del concerto in occasione dell’inaugurazione di “Scrittori in Città” a Cuneo, la Big Band Jazz Cuneo, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Roaschia, replica con un concerto presso la Confraternita di Santa Croce, a Roaschia, venerdì 22 dicembre, alle ore 21.

L’orchestra jazz, che ha come direttore artistico il Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, sarà diretta per l’occasione dal Maestro Andrea Verdicchio; madrina e presentatrice della serata sarà Anna Bongiovanni, speaker di Radio Blu Italia, che accompagnerà gli spettatori in un suggestivo viaggio alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band.