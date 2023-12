Calcio Serie D: passo falso Alba, il Pont Donnaz vince di misura all'Augusto Manzo

L'Alba Calcio interrompe, dopo tre turni, la serie positiva che ne aveva rilanciato le quotazioni in chiave salvezza perdendo in casa contro il Pont Donnaz. Bene gli ospiti nel primo tempo, chiuso avanti di una rete (Yoccoz). Nella ripresa buona razione dei padroni di casa ma Giraudo calcia debolmente un penalty procurato dal neoentrato Foschi.

CRONACA

Primo brivido poco dopo il quarto d'ora di gioco. Torromino va al tiro da posizione invitante, Chiavassa fa buona guardia sul palo di propria pertinenza. Alla mezz'ora interessante occasione per gli ospiti con Yoccoz che, servito da Orlando, non inquadra la porta. I padroni di casa faticano a creare e vengono puniti al 41'. La squadra di Rossi si distende in contropiede, Doratiotto pesca Yoccoz nel cuore dell'area e Chiavassa è battuto: 0-1. Ancora Pont Donnaz pericoloso, con Doratiotto, allo scadere della prima frazione. Conclusione imprecisa a tu per tu con il portiere e squadre a riposo con i valdostani meritatamente in vantaggio.

L'Alba riparte con maggiore convinzione e costruisce subito una buona azione. Galvagno prova ad innescare Albisetti, in ritardo di una frazione di secondo sul suggerimento del compagno. Un cambio per parte al minuto 57': Bonelli e Sassi rilevano Galasso e Mazzola. Poco dopo termina la partita di Barbagiovanni, al suo posto Foschi. Il nuovo entrato sale subito in cattedra procurandosi un calcio di rigore dopo essere entrato minaccioso in area avversaria. L'intervento di Doratiotto è giudicato da penalty ma dagli undici metri Giraudo si fa ipnotizzare da Siamatas. E' il quarto rigore sciupato dai langaroli in campionato. L'Alba insiste: Bonelli sfiora l'eurogol dalla lunga distanza. A dieci dal termine Argento, da poco subentrato a Doratiotto, impegna Chiavassa. Fischio finale dopo sei minuti di recupero: il Pont Donnaz espugna Alba. In piero recupero rosso diretto a Barracane per fallo su Torromino lanciato a rete.

TABELLINO

Alba (4-2-3-1): Chiavassa, Barracane, Scotto, Giraudo, Barbagiovanni (61' Foschi); Perego (77' Sia), Cena; Galvagno, Galasso (57' Bonelli), Carnovale (82' De Simone); Albisetti. A disp: Ribero, Dieye, Zoboli, De Bellis, Imperato. All Viassi

Pont Donnaz (3-4-2-1): Siamatas, Mendez, Mazzola, Marcaletti; Orlando, Grieco, Nacci, Mazzola (57' Sassi); Doratiotto (72' Argento), Torromino; Yoccoz (82' Rrapaj). A disp: Iacobucci, Papa, Challancin, Nappi, Cosentini, Cancellieri. All Rossi

Gol: Yoccoz 41'

Ammoniti: Giraudo, Doratiotto, Sassi, Argento

Esplusi: Barracane al 95' per fallo da ultimo uomo

Note: al 63' Siamatas para un calcio di rigore a Giraudo

Arbitro: Marco Stanzani di Bologna, assistenti Davide Cavallaro di Rovigo e Riccardo Targa di Padova