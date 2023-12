La Granda cresce sull'export: dal 2017 un balzo di oltre il 40%

Cuneo si conferma quindi al secondo posto in Piemonte dopo Torino per valore esportato, con il 16,5% delle vendite regionali fuori confine. La dinamica esibita nel periodo gennaio-settembre 2023 dalle esportazioni di merci cuneesi è decisamente migliore rispetto a quella evidenziata a livello nazionale (+1,0%), ma inferiore rispetto a quella registrata a livello regionale (+9,2%).

Analizzando nel dettaglio la manifattura cuneese emerge come la filiera dell’industria alimentare, che pesa per il 34,7% e fa segnare un +1,9%, continua a essere il settore trainante dell’export manifatturiero sebbene in questi nove mesi la performance migliore sia stata registrata dagli articoli in gomma e materie plastiche (+15,4%), seguiti dagli apparecchi elettrici, elettronici e ottici (+11,3%), dai macchinari e apparecchi n.c.a. (+9,2%), dalla chimica e farmaceutica (+7,6%) e dai mezzi di trasporto (+5,6%).