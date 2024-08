Frane e smottamenti per le intense piogge di ieri ad Argentera: chiusa la strada tra Bersezio e Ferrere

È stata chiusa la strada comunale di collegamento tra le frazioni di Argentera, Bersezio e Ferrere, vista la grave situazione causata dagli smottamenti per la forte pioggia di ieri, lunedì 26 agosto.

La stessa strada dove era scattato un allarme per soccorrere le persone a bordo di una vettura che stava scendendo da Bersezio verso la statale 21, sorprese dalla forte pioggia che in quel momento cadeva mista alla grandine.

Purtroppo ci sono stati dei danni.

Per questo il sindaco, l’onorevole Monica Ciaburro, ha emanato l'ordinanza per la chiusura della strada e una seconda per ricordare alla “popolazione residente e ai turisti il divieto di transito immediato, fino al termine dei lavori di sgombero, ripristino e messa in sicurezza della strada". A tutti coloro che si trovano in località Ferrere, con la necessità di rientrare per motivi lavorativi e familiari l’ordinanza del sindaco di Argentera impone di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e ai “corridoi di passaggio” che la ditta incaricata provvederà a posizionare con un tratto di strada in sicurezza e posta sotto controllo”.