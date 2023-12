Anche New Baby Design di Comotti Sara aderisce a “Rendi il Tuo Regalo di Natale un Pezzo Unico”, l’iniziativa, lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con l’associazione We Cuneo e il sostegno di Fondazione CRC, che anche quest’anno accompagnerà lo shopping natalizio cuneese, offrendo ai più piccoli una importante novità.

Le collezioni di coordinati per neonato di Comotti Sara, realizzati nel laboratorio di Piazza Europa 12, rivolgono un’attenzione particolare alla salute del bambino e al suo benessere, seguendolo nei momenti più significativi dei suoi primi anni di vita: il corredino, il bagno, la nanna, la pappa. L’utilizzo di materiali pregiati e rifiniture accurate, tipico della qualità del Made in Italy, è testimone di un’eleganza che non rinuncia però a poesia e fantasia.

Nel negozio i bambini troveranno un alberello di Natale, che riproduce “in piccolo” quello donato da Confartigianato e FabLab Cuneo al Rondò dei Talenti, dotato di una buca delle lettere dove i più piccoli potranno indirizzare le missive a Babbo Natale. Per ogni letterina gli esercenti rilasceranno un apposito buono omaggio da usarsi in tutto il circuito dell’iniziativa.

Questi gli esercizi aderenti al circuito: Al Cappello Alpino, Alpina Intimo, Donchisciotte & Company, Elle Istituto di Bellezza, Kalimero, Lab Travel Group, Libreria l’Ippogrifo, Mek & Phebe Tattoo, Natural Beauty, New Baby Design di Comotti Sara – Ci.ri.pa, Ottica Rosso, Pellicceria Ceratto, Relais Cuba Chocolat, Scenari Tessile d’Arredo, Tassone Gioielli, Salone S.C. - Parrucchieri per donna.