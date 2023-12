Una mostra sulla magica notte del solstizio d'inverno a Palazzo Samone a Cuneo

Mostra "LA NOTTE MAGICA DEL SOSTIZIO D’INVERNO, tra miti, arte, doni e giocattoli. A Cuneo, presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, fino al 14 gennaio 2024

Orario: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15,30 alle 19,00; da martedì 26 dicembre a domenica 7 gennaio: tutti i giorni, eccettolunedì 1 gennaio, dalle 15,30 alle 19,00; possibilità di visite in altri orari per gruppi e scolaresche (tel.335-5640248)

La mostra, organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo, propone un percorso tematico e cronologico che collega la tradizione del Natale col mondo antico, attraverso l’archeologia, la storia dell’arte e le tradizioni più importanti e coinvolgenti connesse alla Natività. Attraverso l’esposizione di oggetti e opere d’arte, tutti provenienti da collezioni private, si ripercorre la storia delle celebrazioni del solstizio d’inverno partendo dalle più antiche come i Saturnali romani fino alla tradizione cristiana che lega il solstizio alla nascita di Cristo.

Le festività di fine anno si collocano in un momento astronomico particolare quando il Sole raggiunge la minima altezza sul piano dell’orizzonte. Il suo progressivo abbassarsi e la continua diminuzione delle ore di luce hanno creato grande angoscia nei popoli primitivi che temevano che il Sole dovesse sparire per sempre. Il giorno del solstizio d’inverno il Sole si fermava in un punto preciso della volta celeste, per poi riprendere a salire. Era la rinascita, la ripresa della luce e della vita, da festeggiare solennemente.

Fin dall’antichità questo momento magico dell’anno si è legato a simboli, spesso rappresentati da piante, e ha originato tradizioni e componimenti musicali che si sono tramandati e trasformati nel corso del tempo. Nella mostra trovano quindi spazio gli alberi di Natale, ma anche ricordi olfattivi che ci legano a questo periodo dell’anno.

Una parte importante è dedicata al mondo dei giocattoli del passato, quando ancora non si usava la plastica, ma materiali che potevano essere recuperati e risistemati secondo uno spirito ecologista cui si ispira l’associazione Pro Natura.