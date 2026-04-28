Ad Alba torna l’“AL Blues Festival”

Torna ad Alba l’“AL Blues Festival”, giunto alla sua terza edizione, in programma dal 6 al 10 maggio 2026 negli spazi del Teatro Sociale “G. Busca”. Un appuntamento ormai consolidato che celebra il blues in tutte le sue forme, tra concerti, incontri, mostre ed eventi culturali. “AL” come Alba, la città che ospita il festival, ma anche come Alec, l’associazione culturale promotrice nata in ricordo di Gianfranco Alessandria, grande appassionato di musica. E ancora “AL” come direzione, come tensione verso nuove esperienze artistiche e culturali, un’identità che racchiude lo spirito della manifestazione. Organizzato dall’Associazione Alec in collaborazione con il Comune di Alba, e con il contributo della Fondazione CRC e della Banca d’Alba, il festival propone un percorso che attraversa la storia del blues, dalle origini fino alle sue evoluzioni contemporanee, dal blues elettrico al rock-blues. Grande attenzione è rivolta al coinvolgimento del territorio, con la partecipazione attiva di scuole e istituti cittadini insieme ad associazioni culturali locali.

“L’iniziativa coinvolge attivamente le realtà artistiche e culturali del territorio - spiega Enzo Patri, presidente dell’Associazione Alec -. Gli studenti del liceo artistico “P. Gallizio”, dell’istituto musicale “L. Rocca”, della scuola media “S. Pertini” e del

liceo musicale “L. Da Vinci” parteciperanno con esibizioni e progetti didattici, in particolare, il Liceo Artistico si occuperà di “creare” copertine di dischi di immaginari artisti. Il festival è inserito nel cartellone della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro

Sociale “G. Busca” e vedrà la collaborazione di nomi di spicco della scena blues italiana, con un ringraziamento speciale a Helga Franzetti e Paolo Bonfanti per il prezioso contributo nell’organizzazione”.

Il cuore del festival sarà la musica, con artisti di primo piano del panorama nazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto della Fabio Treves Blues Band, vera icona del blues italiano, con oltre cinquant’anni di carriera. Spazio anche alla Gabriel Delta Band, che presenterà il nuovo album “Pieces of love” pubblicato nell’aprile 2026, e al progetto speciale Bonfunky Soul Collective – FYM AYAWF!, ideato appositamente per il festival con Paolo Bonfanti Band, Fratelli Lambretta e ospiti. Accanto ai professionisti, saliranno sul palco anche i giovani musicisti delle scuole del territorio, confermando la vocazione formativa e inclusiva della manifestazione. Non solo concerti: il festival propone anche incontri con giornalisti e autori, tra cui Helga Franzetti e Paolo Vites, momenti di approfondimento sulla storia del blues con il “Blues Club” e la mostra “Blues in copertina”, dedicata al blues italiano. Gli spazi del teatro saranno trasformati grazie agli allestimenti curati dall’architetto Danilo Manassero, mentre il Gruppo Fotografico Albese documenterà l’intera manifestazione. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per i concerti è obbligatoria la prenotazione su Evenbrite.

Per informazioni e aggiornamenti: www.associazionealec.it Pagina Facebook ufficiale

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Mercoledì 6 maggio

Ore 18.00 – Foyer Teatro Sociale

Inaugurazione e apertura mostra “Blues in copertina: BLUES MADE IN ITALY”

A seguire aperitivo

Giovedì 7 maggio

Ore 17.30 – Foyer

“Blues Club” con Paolo Ciliutti e Silvio Accigliaro

A seguire aperitivo

Ore 21.00 – Sala Morolin

Concerto Gabriel Delta Band (presentazione nuovo album “Pieces of love”)

Venerdì 8 maggio

Ore 17.30 – Foyer

“Blues Club” con Paolo Ciliutti e Silvio Accigliaro

A seguire aperitivo

Ore 20.45 – Sala Morolin

Esibizione studenti (Scuola “Pertini”, Liceo “Da Vinci”, Istituto “Rocca”)

Sabato 9 maggio

Ore 17.30 – Foyer

Incontro: “Il Puma di Lambrate, mezzo secolo tra storie e passioni”

con Fabio Treves, Helga Franzetti e Paolo Bonfanti

A seguire aperitivo

Ore 21.00 – Sala Morolin

Concerto Fabio Treves Blues Band

Domenica 10 maggio

Ore 16.00 – Foyer

Presentazione libro “Boomer’s Story – Come la musica ci ha salvato la vita”

con Paolo Vites e Helga Franzetti

Ore 18.00 – Sala Morolin

Concerto Bonfunky Soul Collective – FYM AYAWF!

(con Paolo Bonfanti Band, Fratelli Lambretta, Alex Nicoli, Silvia Ivaldi) spettacolo allestito espressamente per AL BLUES FESTIVAL - prima assoluta