Barge celebra i 50 anni della Pro Loco: festa in Municipio con amministrazione e cittadini

Questa sera, martedì 28 aprile alle 21 la Pro loco di Barge è attesa con tutti i suoi soci in Municipio dal sindaco Ivo Beccaria e dall’amministrazione comunale per festeggiare i 50 anni dalla fondazione avvenuta il 19 febbraio del 1976.

Il sodalizio si era già trovato a festeggiare a febbraio il mezzo secolo di vita con il presidente Aldo Raviolo che era stato tra i fondatori della Pro loco 50 anni fa.

[Il presidente Aldo Raviolo]

Proprio a febbraio Raviolo aveva detto: “Festeggeremo questa ricorrenza con tutti i cittadini e coloro che ci hanno sostenuti in questi anni. Vi aspettiamo numerosi”.

Il sodalizio sta già programmando i prossimi eventi tra cui a luglio la Festa di San Giovanni con l’attesa Cena in Bianco.